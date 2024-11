Sono stati analizzati i costi medi di pizza e bibite in 27 città italiane. Aumenti a Napoli e non solo: la classifica

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Quanto costa una pizza: la classifica

La pizza, simbolo della cucina italiana, continua a essere uno dei piatti preferiti dagli italiani. Ma se un tempo il costo di una pizza in Italia era accessibile, oggi le cose sono cambiate. La spesa per un pasto in pizzeria è aumentata, e non solo nelle città più turistiche come Venezia o Milano. Anche nel cuore del Sud, dove la pizza è una vera e propria tradizione, i prezzi sono in ascesa. Secondo i dati di Altroconsumo, Napoli è la città dove l’aumento dei costi è stato più marcato, con un incremento del 32% in soli tre anni. Ma quanto costa oggi mangiare una pizza nelle diverse città italiane e dove costa di più? Ecco la classifica.

Aumento dei costi per pizza e bibita

Nel corso degli ultimi anni, i costi per un pasto in pizzeria sono aumentati in quasi tutte le città italiane. Sebbene la pizza continui a essere un alimento molto amato, l’inflazione e l’aumento dei costi dei prodotti alimentari si riflettono inevitabilmente sul prezzo finale. Come nel 2023, anche nel 2024 il costo medio di una pizza, bibita, coperto e servizio è aumentato. Rispetto all’anno precedente, il rialzo è di circa il 4% e il totale della spesa è cresciuto del 16% rispetto a settembre 2021.

Gli incrementi sono legati all’inflazione e a vari fattori, tra cui il rialzo dei prezzi delle materie prime, i costi energetici e la domanda crescente per pizze più ricche, che sostituiscono la classica margherita con ingredienti più costosi.

La dinamica non riguarda solo le pizzerie di lusso o quelle nelle località turistiche, ma è visibile anche in realtà più piccole, dove l’aumento dei costi delle materie prime sta mettendo sotto pressione i ristoratori. Alcuni di loro, infatti, stanno adattando i menu, proponendo varianti più economiche per cercare di contenere la spesa per i consumatori.

Città dove l’aumento è maggiore: la classifica

Mentre il costo di un pasto in pizzeria è aumentato mediamente del 4% nel 2024, ci sono città dove questo è stato molto più pronunciato. Napoli, per esempio, ha visto un aumento record del 32% rispetto a tre anni fa. In altre città del Sud, come Sassari, si sono registrati aumenti piuttosto alti, con il costo medio di un pasto in pizzeria che supera i 14 euro.

In generale, le città più care per mangiare una pizza sono quelle turistiche o con un costo della vita più elevato. Venezia, ad esempio, è una delle città dove i prezzi sono più alti, con una media che si aggira intorno ai 24 euro per pizza, bibita e coperto. Milano e Bolzano seguono con una spesa media di circa 13,50 euro, ma anche in queste città la spesa finale può facilmente arrivare a 19-24 euro, a seconda del tipo di locale e della zona. Tra le città dove si spende di meno, invece, troviamo Livorno e Pescara, con una spesa media di circa 8-9 euro.

Altre città che registrano aumenti significativi sono Torino, Cagliari, Terni e Roma, dove la spesa media è aumentata del 5-6% rispetto all’anno scorso. Ma l’incremento più forte resta quello delle città del Sud, con Napoli in testa, seguita da Ascoli e Sassari, dove l’aumento è stato di oltre il 30%.

Nel dettaglio: