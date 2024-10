Fonte: iStock Comprare o affittare casa, la classifica delle città più e meno convenienti

Comprare o affittare casa in Italia non è semplice, soprattutto a causa dei prezzi sempre più in salita negli ultimi anni. Da Nord a Sud, infatti, il trend di crescita dei costi è una costante, anche se non mancano le eccezioni.

Lo studio sulle case

Sempre più italiani lamentano l’impossibilità di acquistare casa, con conseguente decisione di accontentarsi dell’affitto prima del grande passo. Comprare un appartamento, quello che poi in futuro può diventare la base sicura per la famiglia, è infatti uno degli obiettivi principali dei più giovani una volta avviati al lavoro, ma il mercato non gli è favorevole.

Negli ultimi anni, per via di molti fattori come la crisi (pre e post pandemica) o l’inflazione, acquistare casa è diventata un’impresa non di poco conto e gli sforzi per riuscirci sono tanti. Parliamo di cifre spesso vicine ai 500mila euro, ma non mancano le eccezioni in comuni dove con meno di 100mila euro è possibile mettere mano su appartamenti da 1 a 5 locali.

A stilare una classifica delle città dove è più conveniente (o meno) acquistare o affittare casa è stata Casa.it, che analizzando i prezzi medi richiesti per gli appartamenti in vendita e in affitto nei capoluoghi italiani prendendo in considerazione gli annunci online a settembre 2024, ha stilato la top 10 di quelli dove in media si spende di più e dove meno per comprare o affittare.

La piattaforma immobiliare, svelando i dati raccolti, ha sottolineato che l’appartamento è la tipologia più richiesta da chi cerca casa e i prezzi variano molto da città a città sia per la vendita sia per l’affitto, ma con una costante: la crescita annuale media dei prezzi. Per gli appartamenti, infatti, la crescita dei prezzi nei capoluoghi italiani è del 3,6% per la vendita e del 9,1% per l’affitto.

Comprare casa, dove costa di più

Prendendo in esame l’analisi di Casa.it, partiamo dall’acquisto di un appartamento. Basandosi su annunci online a settembre 2024 per case da 1 o 5 locali, la società ha fornito una classifica delle 10 città più care e delle 10 più convenienti.

Tra le 10 più care a occupare l’ultimo posto, appunto il decimo, è Venezia, dove il prezzo medio richiesto è di 325mila euro. Poi seguono Trento, Roma, Treviso e Verona che sono ai piedi della top 5.

Tra le più care c’è Milano, che con i suoi 509.054 euro è in assoluto la città dove compare casa costa di più. Lontana, di oltre 30mila euro, Bolzano dove acquistare appartamenti da 1 a 5 locali costa in media 472mila euro, seguita da Firenze che conquista il terzo gradino del podio con una media di 375mila euro.

Di seguito la classifica redatta da Casa.it:

Milano: 509.054 euro; Bolzano: 472.641 euro; Firenze: 375.081 euro; Monza: 363.180 euro; Bergamo: 344.696 euro; Verona: 343.018 euro; Treviso: 338.082 euro; Roma: 334.281 euro; Trento: 331.439 euro; Venezia: 325.039 euro.

Dove conviene acquistare

Diversa, invece, la localizzazione geografica delle città dove acquistare una casa conviene di più. Se le più care sono tutte (o quasi, eccezion fatta per Roma) del Nord, al Centro e Sud la convenienza è di casa, in tutti i sensi.

I dati di Casa.it, infatti, riferiscono come la più cara delle città convenienti presenti in top 10 sia Taranto, con una spesa di appena 109.892 euro, con una differenza abissale rispetto a Milano. E dove realmente conviene comprare un appartamento da 1 a 5 locali è Carbonia, in Sardegna, dove il prezzo medio richiesto è di poco più di 82mila euro.

In top 10 delle città meno care, a eccezione di Biella e Alessandria, come detto “vince” il Sud, con qualche apparizione del Centro.

Ecco infatti la classifica redatta dal portale immobiliare:

Carbonia: 82.697 euro; Caltanissetta: 89.207 euro; Biella 91.079 euro; Alessandria: 98.715 euro; Terni: 103.672 euro; Trapani: 106.245 euro; Chieti: 108.324 euro; Rieti: 109.076 euro; Vibo Valentia: 109.463 euro; Taranto: 109.892 euro.

Le città con gli affitti più cari

E se non si acquista? La decisione di chi si accontenta, aspettando tempi migliori, è quella di affittare una casa, cercando di mettere i soldi da parte. Ma non sempre è possibile, perché in determinate città il costo dell’affitto supera spesso quello delle rate del mutuo.

Da Nord a Sud, infatti, anche il canone di locazione è aumentato di anno in anno, arrivando a toccare cifre esorbitanti. Un caso su tutti sono quelli di Firenze e Milano, dove le quote d’affitto in media si avvicinano attorno ai 2mila euro al mese. Una brutta notizia per tanti studenti e lavoratori, costretti a trovare una casa “d’appoggio” prima di esaudire il proprio desiderio.

Tra le più care, comunque, la più conveniente è Monza, con un canone d’affitto medio di 1.143 euro al mese che in Lombardia pare essere un lusso (dato che Como è vicina alle cifre di Milano). In Toscana, oltre a Firenze, non conviene di certo cercare affitti a Lucca e Massa, con prezzi medi sotto ai 1.200 euro, ma comunque impegnativi.

Di seguito la top 10 stilata dalla piattaforma immobiliare:

Firenze: 1.999 euro al mese; Milano: 1.899 euro al mese; Como: 1.818 euro al mese; Roma: 1.574 euro al mese; Bologna: 1.366 euro al mese; Venezia: 1.267 euro al mese; Napoli: 1.190 euro al mese; Lucca: 1.173 euro al mese; Massa: 1.159 euro al mese; Monza: 1.143 euro al mese.

Da notare come tutte le città con canone d’affitto più elevato siano, almeno in top 5, quelle col numero di fuori sede maggiori per via di studio o lavoro. La restante parte della classifica è comunque occupata da comuni sede di università o limitrofe a poli di studio.

Affitto conveniente

Dulcis in fundo, come si suol dire, sono i dati della ricerca che consegnano la classifica delle città dove affittare casa conviene. Nello studio degli annunci immobiliari a settembre 2024, infatti, Casa.it ha fatto emergere una top 10 che, a differenza delle città più convenienti per comprare, è geograficamente più estesa.

Infatti gli affitti bassi non sono solo al Sud, anzi. Nella classifica, infatti, a conquistare il primo posto come Comune più conveniente in assoluto è Biella, con una media di 452 euro al mese richieste per appartamenti da 1 a 5 locali. E con l’ultimo posto della graduatoria la distanza è di appena 100 euro, con Viterbo che occupa il 10° posto con una media di 552 euro. In mezzo, tra Nord e Sud, ampia scelta.

Biella: 452 euro al mese; Asti: 455 euro al mese; Terni: 488 euro al mese; Alessandria: 494 euro al mese; Trapani: 531 euro al mese; Foggia: 535 euro al mese; Frosinone: 538 euro al mese; Vercelli: 541 euro al mese; Agrigento: 545 euro al mese; Viterbo: 552 euro al mese.

Anche in questo caso è curioso notare come gran parte delle città inserite tra quelle più convenienti per l’affitto siano le stesse presenti nella graduatoria dei Comuni dove comprare casa è economicamente meno complicato. I posti in classifica si scambiano (per esempio Biella è terza tra le città meno care per comprare), ma viene suggerita l’idea che comunque, anche se i prezzi per acquistare sono più bassi, se non riuscisse a mettere da parte un bel gruzzoletto c’è comunque la possibilità (e la convenienza) nell’affitto. Uno scenario non di poco conto.