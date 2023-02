Bonus cultura, al via le nuove domande: chi lo può richiedere, per cosa e come fare

È ripartito il 31 gennaio il Bonus cultura 18app, giunto ormai alla sua settima edizione. Si tratta di un’agevolazione introdotta nel 2016 che regala di fatto ai diciottenni un voucher da 500 euro da spendere per acquisti in musica, cinema, libri e altro. Il Bonus cultura è strettamente personale, non si può scambiare, vendere o convertire e chi lo fa compie un reato.

Chi ricevesse o venisse a conoscenza di un’offerta nella quale viene proposto di cedere il proprio Bonus cultura in cambio di denaro, è pregato di scrivere una mail all’indirizzo numeroverde@cultura.gov.it, segnalando il profilo di chi propone l’illecito.

Possono usufruire del Bonus cultura tutti i ragazzi nati nel 2004 purché siano residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

Tutti i ragazzi invece nati nel 2003, se si sono registrati sulla piattaforma 18app entro il 31 agosto 2022, hanno tempo per spendere il Bonus cultura da 500 euro fino al 28 febbraio 2023. Sono stati ben 441.703 i nati nel 2003 che hanno richiesto il Bonus, per un valore economico totale pari a 171.416.554,02 euro.

Per quanto riguarda gli esercenti, se hanno aderito al Bonus cultura in una delle precedenti edizioni o in quella destinata ai nati 2003, non c’è bisogno di rinnovare la registrazione. Chi invece non si fosse ancora registrato, può farlo ora sul sito ufficiale 18app.

Cosa si può comprare con il Bonus cultura e dove

Tutti i ragazzi nati nel 2004 possono richiedere il Bonus cultura fino al 31 ottobre 2023 per acquistare:

Biglietti per spettacoli teatrali, cinema e spettacoli dal vivo: per spettacoli dal vivo si intendono rappresentazioni svolte in maniera professionale di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti, che avvengono in un contesto unico e non riproducibile con la compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di pubblico. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo

libri, inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi invece i supporti hardware per leggere, quindi niente Kindle o Kobo o altro

biglietti per musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali

musica registrata: cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura che riproducono musica

corsi di musica

corsi di teatro

corsi di lingua straniera

prodotti dell’editoria audiovisiva: singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi, quindi niente Netflix, Amazon Prime Video o NowTv. Non sono acquistabili: le opere audiovisive finalizzate alla preparazione a test di ammissione a università o video-corsi che non presentano attinenza con la finalità dell’iniziativa, come ad esempio corsi di pilates, yoga, memoria, culinari, etc; opere audiovisive che presentano meri contenuti di intrattenimento, quali, ad esempio, talent show, reality show

abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale.

Qui trovate tutti i negozi, sia fisici che online, che aderito al progetto in cui è possibile spendere il Bonus cultura 18app.

Per spendere i buoni nei negozi online a volte viene chiesto di effettuare una registrazione e indicare un metodo di pagamento valido per procedere oppure un documento d’identità o altro: nulla di strano, perché le procedure di registrazione nei negozi online non dipendono da 18app ma sono invece a discrezione degli esercenti che partecipano all’iniziativa.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio: ad esempio, non potete acquistare più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro.

Per quanto riguarda le spese di spedizione del prodotto acquistato, nel caso di acquisto online, non sempre sono comprese nel voucher: questo dipende dagli esercenti, e lo potrete verificare solo in fase di acquisto quando vi troverete nel carrello.

Per spendere il bonus c’è tempo fino al 30 aprile 2024.

Come registrarsi a 18app

L’unico sito su cui è possibile registrarsi e ricevere il Bonus cultura è 18app: non è presente invece negli app store.

Per accedere al sito 18app e usufruire del buono, oppure per i negozianti per aderire, è necessario registrarsi tramite SPID o CIE.

I nati nel 2004 possono registrarsi entro il 31 ottobre 2023 seguendo questi passaggi:

collegatevi a www.18app.italia.it, utilizzando le vostre credenziali di identità digitale SPID o la tua Carta di identità elettronica (CIE), e autorizzate l’accesso a 18app

conferma i vostri dati visualizzati e accettate le condizioni d’uso

al termine, vi verrà inviata una email di conferma dell’esito positivo della registrazione. Vi consigliamo di conservare copia della e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il Bonus.

Una volta completata la registrazione, potrete visualizzare il vostro portafoglio e spendere il Bonus Cultura 18app.

Attenzione ai falsi bonus 500 euro

Come funziona il Buono e come averlo

Il Buono va ogni volta creato per poter essere usato. Per generare il buono dovete scegliere la tipologia di esercente, fisico od online, l’ambito e il tipo di bene da acquistare e indicare l’importo totale del tuo buono con il quale potrai acquistare il bene.

Ecco qui la procedura:

scegliete il prodotto che volete acquistare

accedete a 18app: effettuate l’accesso a 18app inserendo le vostre credenziali SPID o CIE, consultate il menu e selezionate la voce “CREA NUOVO BUONO”

accedete a 18app: effettuate l’accesso a 18app inserendo le vostre credenziali SPID o CIE, consultate il menu e selezionate la voce “CREA NUOVO BUONO” scegliete se compiere l’acquisto presso un esercente fisico oppure online e successivamente seleziona l’ambito e il tipo di bene da acquistare

generate il buono del valore economico pari al bene da acquistare: inserite nel riquadro l’importo e seleziona la voce “CREA BUONO”. Se il buono è stato generato correttamente riceverete immediata comunicazione sul sito web e tramite messaggio sul vostro indirizzo di posta elettronica

spendete il buono presso l’esercente fisico od online individuato: il buono così generato riporterà una serie d’informazioni e sarà pronto per essere speso. Potete stamparlo oppure salvarlo come PDF o immagine sullo smartphone. Se non avete consultato l’elenco dei luoghi fisici online prima di generare il buono, lo potete fare selezionando la voce “DOVE SPENDERE I BUONI” dal menu. In caso di errore niente paura: basta selezionare la voce “ANNULLA BUONO” e ripetere l’operazione (attenzione che se avete scelto di generare un buono per visitare musei, monumenti o parchi, se voleste annullare il buono, dovrete aspettare qualche giorno).