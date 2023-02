Come versare un assegno al bancomat: la guida

Da sempre ho avuto due forti passioni: le materie economiche-giuridiche e il mondo digitale. Partendo da questo ho deciso di unire in sinergia i due ambiti, trasformandoli nella mia professione attuale.

Nel caso di ricevimento di un assegno ci si domanda se questo possa essere depositato solo allo sportello. Infatti le lunghe file possono scoraggiare chiunque si rechi fisicamente presso il proprio istituto di credito.

Anche se è uno strumento poco conosciuto, bisogna precisare che è possibile versare un assegno al bancomat, o più di uno. Il tutto in modo semplice e veloce, senza dover fare file agli sportelli. Inoltre non vi è limite di orario, in quanto gli ATM sono aperti 24 ore su 24, potendo dunque ottimizzare i propri tempi.

Ecco quindi una guida completa per spiegare come depositare un assegno al bancomat, quali sono gli assegni che possono essere versati, e i limiti di questa procedura.

Versare un assegno al bancomat: la procedura completa

Innanzitutto bisogna precisare che non tutte le banche garantiscono la possibilità di versare un assegno al bancomat, dovendo dunque necessariamente recarsi presso allo sportello. Una volta accertato che la propria banca mette a disposizione questo strumento ci si può recare all’ATM, con l’assegno di riferimento e la propria carta di debito.

L’assegno deve riportare la firma del beneficiario per il versamento al bancomat, infatti questa è indispensabile per eseguire la cosiddetta girata. Dopo aver inserito il bancomat presso l’ATM si deve pigiare sulla sezione “Versamenti”, e infine “Versamento assegni”. Dopodiché si possono seguire le istruzioni che vengono indicate sullo schermo.

In seguito è necessario digitare il codice PIN a cinque cifre della propria carta di debito, prima di procedere con l’inserimento degli assegni da versare. Una volta conclusa l’operazione l’ATM rilascerà uno scontrino che attesta il buon fine del relativo versamento.

Quali e quanti assegni si possono depositare al bancomat?

Prima di procedere con questa operazione bisogna accertarsi anche di avere a disposizione gli assegni idonei al versamento mediante ATM. Infatti è possibile versare solo gli assegni dotati della dicitura non trasferibile, che sono anche quelli più impiegati nella quotidianità, inclusa anche la possibilità di versare un assegno circolare al bancomat.

Gli assegni trasferibili non possono superare la soglia dei 1.000 euro, e devono possedere la marca da bollo da 2 euro collocata su di essi. Questi in particolare non sono depositabili presso gli ATM, ma solo dall’operatore allo sportello del proprio istituto di credito.

Tali limiti sono indispensabili per riuscire a contrastare l’evasione fiscale, e a rendere tracciabili i pagamenti. Inoltre, con riferimento agli assegni in valuta differente dall’Euro, questi non possono essere depositati all’ATM.

Versare un assegno al bancomat, la sicurezza

Spesso per questioni di sicurezza si preferisce eseguire le operazioni presso gli sportelli del proprio istituto di credito, al fine di evitare di commettere errori. Bisogna precisare però che versare un assegno al bancomat è una procedura del tutto sicura, che non implica nessuna problematica.

Infatti anche questa operazione richiede tutte le norme di sicurezza previste per il prelievo di denaro contante, in cui viene richiesto il PIN segreto per l’approvazione, rilasciando al tempo stesso la ricevuta che indica il buon fine dell’operazione.

Quali sono i tempi di accredito per il versamento dell’assegno

I tempi per l’accredito del versamento dell’assegno sono differenti in base alla tipologia dell’assegno stesso. Come prima cosa bisognerebbe accertarsi della disponibilità delle somme, al fine di evitare problemi con l’accredito.

Ad ogni modo, con riferimento alle tempistiche, sono necessari 5 giorni lavorativi per l’assegno bancario e 4 giorni per l’assegno circolare. Questi tempi possono essere variabili in base all’istituto di credito di riferimento.

Versare un assegno, gli altri metodi

Oltre a versare l’assegno al bancomat, si possono impiegare anche altri metodi, in particolare vogliamo indicarne due:

il versamento allo sportello della propria banca : in questo caso si verserà l’assegno direttamente sul proprio conto corrente, rispettando le tempistiche di accredito viste nel paragrafo precedente;

: in questo caso si verserà l’assegno direttamente sul proprio conto corrente, rispettando le tempistiche di accredito viste nel paragrafo precedente; il versamento presso la banca emittente: questa è la soluzione ideale se si vogliono prelevare i soldi in contanti. Dunque si può incassare l’assegno recandosi presso la banca del debitore al fine di ricevere la medesima somma in contanti.

In conclusione, si può affermare che versare un assegno al bancomat è una soluzione sicura che permette di risparmiare tempo. Infatti sono garantiti alti standard di sicurezza e un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.