Fonte: IPA Il pagamento delle pensioni a dicembre 2024

È in corso il pagamento delle pensioni di dicembre 2024, appuntamento particolarmente atteso perché nell’ultimo mese dell’anno l’assegno pensionistico viene maggiorato con una serie di extra: prima di tutto c’è la tredicesima, alla quale segue la quattordicesima riconosciuta a oltre 200.000 beneficiari. C’è infine l’importo aggiuntivo di 154,94 euro sulle pensioni basse.

In generale, le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile di ogni mese, con un unico mandato che comprende tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali del titolare. A dicembre 2024 tale giorno è stato fissato al lunedì 2, dal momento che il primo del mese era domenica.

Dunque l’accredito della pensione presso le banche e Poste Italiane è avvenuto con data valuta 2 dicembre, come da circolare Inps n.1 del 2 gennaio 2024.

Ritirare la pensione in contanti

Il pagamento in contanti è ammesso esclusivamente per pensioni che non superino i 1.000 euro netti. Se il pagamento che spetta al beneficiario supera tale limite, l’interessato deve fornire all’Inps le coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento. La comunicazione può essere effettuata attraverso il portale dell’Inps, utilizzando il servizio che si trova seguendo questo percorso: Home page > Pensione e Previdenza > Cambiare le coordinate di accredito della pensione > Utilizza lo strumento.

Questo per quanto riguarda il prelievo diretto della pensione. Ma rimane sempre possibile aggirare tale limite: per ritirare la pensione in contanti per importi superiori ai 1.000 euro basta attendere il giorno dell’accredito e poi effettuare un normale prelievo. Ogni istituto di credito fissa i propri limiti, che corrispondono alle disponibilità di cassa giornaliere. È possibile poi ritirare il contante tramite gli sportelli automatici, sempre tenendo presente i limiti al prelievo fissati dalla banca e quello impostato dalle proprie preferenze (per modificarle occorre visitare il proprio home banking o rivolgersi allo sportello).

Ritirare i contanti alle Poste

Di seguito le date in calendario per chi, ricevendo la pensione presso Poste Italiane, abbia intenzione di recarsi fisicamente allo sportello per ritirare i soldi in contanti:

dalla A alla C, lunedì 2 dicembre 2024;

dalla D alla K, martedì 3 dicembre 2024;

dalla L alla P, mercoledì 4 dicembre 2024;

dalla Q alla Z, giovedì 5 dicembre 2024.

Come controllare il cedolino

Il cedolino della pensione è visionabile tramite l’apposito servizio sul portale dell’Inps. I percettori possono controllare gli assegni e le voci che hanno determinato la variazione degli importi da un mese a un altro. All’interno dell’area MyInps è possibile scaricare il cedolino della pensione in formato Pdf.

Registrandosi al servizio è anche possibile ricevere il cedolino direttamente per email. All’interno di MyInps è presente un avviso con le indicazioni utili per l’attivazione di tale funzionalità. In particolare, è necessario visitare la sezione “Gestione consensi”.

Gli importi extra

A dicembre, come detto, spettano anche una serie di importi extra, oltre ai classici conguagli. Per i pensionati l’importo della tredicesima corrisponde a una mensilità in più sull’assegno previdenziale.

A dicembre incasserà la quattordicesima chi perfeziona i requisiti a partire dall’1 agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dall’1 luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2024, oltre a chi diventa titolare di pensione nel corso del 2024 e rientra nei limiti anagrafici e reddituali previsti.

Infine, a dicembre, a diversi pensionati che versano in stato di difficoltà spetta anche un importo aggiuntivo di 154,94 euro.