Vacanze, tutti i bonus regionali e gli sconti con la carta giovani

Fonte: ANSA Un'immagine dall'alto dell'isola dei conigli di Lampedusa

Per i vacanzieri dell’ultimo minuto che non hanno ancora prenotato il viaggio e il soggiorno di questa estate, e non solo, c’è ancora l’occasione di chiedere i bonus messi a disposizione da alcune Regioni per incentivare i turisti a visitare alcune delle più belle località italiane, di mare e di montagna. Per chi ha tra i 18 e 35 anni, inoltre, la Carta nazionale giovani permette di usufruire di sconti sui biglietti aerei e dei treni, oltre a pressi ridotti per le prenotazioni del B&b.

Bonus vacanze per l’Abruzzo

La possibilità di fare domanda del bonus vacanze fino a 1.400 euro erogato dall’Inps ad alcune fasce di pensionati è scaduto ad aprile, ma per chi non ha fatto in tempo o non appartiene alle categorie interessate c’è ancora la possibilità di approfittare dei contributi messi a disposizione da tre regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Per la prima Regione sono disponibili agevolazioni rivolte ai gruppi di almeno 25 persone che viaggiano in bassa stagione dall’1 ottobre al 21 dicembre 2023 nelle province dell’Aquila e di Teramo: si tratta di uno sconto da 30 euro a partecipante su un minimo di due pernottamenti presso strutture convenzionate. Le domande vanno inoltrate entro una settimana prima del viaggio direttamente alla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ed è possibile richiedere anche un rimborso del 50% sulle tariffe per le guide e gli accompagnatori turistici.

Bonus vacanze per il Friuli Venezia Giulia

Anche il Friuli Venezia Giulia offre degli sconti per i soggiorni sul territorio grazie al progetto ‘TUReSTA’ che prevede un voucher dai 40 ai 320 euro per chi pernotta almeno due notti presso una struttura aderente all’iniziativa. Il pacchetto turistico premia in particolare le zone più svantaggiate del territorio a partire dalle comunità montane dei comuni di Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone.

L’incentivo è valido anche nei territori con beni Unesco e il valore dello sconto varia in base al numero di notti prenotate:

da 80 euro fino a 320 euro a testa per nucleo familiare e un soggiorno di almeno due notti;

da 40 euro fino a 160 euro a testa per una famiglia che prenota per tre notti.

Bonus vacanze per la Sicilia

La Regione Sicilia, tramite il programma ‘See Sicily’, di cui avevamo parlato qui, ha confermato anche nel 2023 con uno stanziamento di circa 79 milioni di euro fino a esaurimento fondi, offre ai turisti la possibilità di acquistare biglietti aerei o per le navi a metà prezzo, con una notte in omaggio.

Il voucher si può ottenere visitando il sito ‘VisitSicily.info’ ed è destinato ai turisti che hanno intenzione di prenotare un soggiorno di almeno tre notti in Sicilia, anche sulle isole minori, come Pantelleria, Ustica, le Eolie, le Egadi e le Pelagie. Lo sconto permette a chi acquista un pacchetto viaggi tramite gli operatori abilitati, di ricevere un pernottamento gratis ogni tre in una delle strutture convenzionate, fino a un massimo di due notti in regalo. Insieme alla notte in più, nella promozione per i visitatori è compresa anche un servizio in regalo, a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni.

Oltre all’offerta sul soggiorno, il bonus vacanze dedicato alla Sicilia prevede anche lo sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per l’Isola maggiore e quelle minori, ma solo per i pacchetti viaggio con data di inizio entro il 30 settembre, esclusi i mesi di luglio e agosto (qui abbiamo parlato della stangata vacanze prevista nel 2023).

Sul sito ‘Visit Sicily’ viene precisato, inoltre, che lo sconto massimo previsto per i voli nazionali o provenienti dall’Europa è di 100 euro, mentre per quelli internazionali c’è un tetto di 200 euro. Per ottenere il ticket a metà prezzo il costo della tratta non deve comunque essere inferiore a 50 euro, a parte i biglietti per le isole minori, per i quali non c’è una spesa minima.

Infine, le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni possono richiedere la Carta nazionale giovani che, oltre alle agevolazioni su attività culturali, servizi di ristorazione e negozi, permette di ricevere sconti del 30% per i viaggi con i treni Italo, dal 15 al 20% per i voli Ita Airways a seconda se si tratta di un volo europeo o intercontinentale e del 10% per i soggiorni nelle strutture Airbnb.