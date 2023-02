Tariffe luce verde: sostenere le fonti di energia rinnovabile

Analizzando le tariffe luce proposte dai diversi fornitori di energia è comune trovare offerte relative alla fornitura di energia cosiddetta green. Si tratta di tariffe che promuovono l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili come l’idroelettrico, l’eolico, le biomasse e il fotovoltaico.

L’energia verde è solitamente la scelta preferita da parte di chi è attento all’impatto sull’ambiente delle proprie scelte di consumo, ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per chi vuole semplicemente risparmiare sulla bolletta della luce.

Cosa indicano le tariffe luce verde

Le cosiddette offerte di energia verde indicano che l’energia commercializzata è prodotta tramite l’uso di fonti di energia rinnovabili. Questo genere di tariffa viene proposta esclusivamente sul mercato libero ed è basato sull’uso di un apposito sistema di certificazioni che garantisce agli utenti l’origine dell’energia acquistata.

Il sistema di certificazioni viene gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e prevede il rilascio di Certificati di Origine (CO) che permettono di tracciare e verificare l’origine dell’energia immessa dai fornitori nella rete elettrica nazionale. In questo modo, anche se l’utente finale preleva l’energia dalla rete, si ha la certezza che l’energia immessa in rete proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

Chi sceglie una tariffa luce verde sostiene dunque la produzione di energia pulita e a basso impatto ambientale. A differenza di quanto accade con l’uso dei combustibili fossili, quando si produce energia da fonti rinnovabili si riduce notevolmente l’emissione di gas inquinanti nell’ambiente.

Come scegliere l’offerta luce migliore

Chi vuole ridurre il proprio impatto sull’ambiente può prendere in considerazione la sottoscrizione di una tariffa luce verde. Attraverso il confronto tra più di una proposta è possibile identificare la fornitura più conveniente e più in linea con le proprie abitudini. Per risparmiare tempo e procedere con un’analisi più precisa è possibile usare un comparatore come quello fornito da SOStariffe.it.

Basta indicare una stima dei propri consumi annui per avere un elenco delle tariffe luce verde più convenienti e selezionare l’offerta che ha i costi minori. Quando si valuta la convenienza di un’offerta luce è necessario verificare con attenzione la struttura dell’offerta, controllando che tipo di tariffa viene applicata e quali sono i costi fissi richiesti dal fornitore.

Nel caso delle tariffe luce verde si potrebbe avere una tariffa fissa, con prezzo bloccato per un certo periodo di tempo, oppure una tariffa indicizzata e legata all’andamento del prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso (PUN).

Quando si analizzano le tariffe luce bisogna tener conto anche dei servizi extra proposti dai diversi fornitori: in alcuni casi attivando la fornitura è possibile usufruire di sconti e promozioni, partecipare a programmi fedeltà o a iniziative di cashback.

Perché conviene attivare una tariffa verde per la tua bolletta elettrica

Le tariffe luce relative a forniture green sono un’opzione valida da considerare per chi sta valutando l’idea di cambiare fornitore o sta raccogliendo informazioni in vista della fine del mercato tutelato dell’energia e dell’obbligo di passare al mercato libero dell’elettricità a partire dal 2024.

Sottoscrivere una tariffa luce green è un ottimo modo per aumentare la sostenibilità dei propri consumi e per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, nella maggior parte dei casi l’energia verde viene prodotta in stabilimenti di piccola dimensione e con meno dispersioni.

Anche dal punto di vista economico le tariffe luce verde sono convenienti. Il costo a kWh in molti casi è inferiore rispetto a quello praticato nel mercato di maggior tutela ed è possibile scegliere tra tariffe monorarie o biorarie, a seconda di quali sono i momenti della giornata in cui si utilizza più di frequente l’energia elettrica.