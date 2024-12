Meta punta sull’energia nucleare per alimentare i data center e potenziare l’AI

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: 123RF Meta, l’azienda fondata dal miliardario Mark Zuckerberg, sta cercando sviluppatori di energia nucleare per raggiungere gli obiettivi di intelligenza artificiale e sostenibilità previsti entro il 2030

Meta sta lavorando per progettare, costruire e gestire data center innovativi e sostenibili. I data center fanno parte dell’infrastruttura globale che dà vita alle tecnologie e ai servizi che miliardi di persone usano ogni giorno. Garantire che questi data center di livello mondiale siano supportati da energia pulita e rinnovabile è fondamentale, così come aggiungere nuova energia alla rete è importante per svolgere un ruolo positivo nelle comunità in cui si opera.

Dal 2020, Meta sta facendo in modo che il 100% del consumo annuale di energia elettrica sia supportato da nuove energie rinnovabili, creando partnership con utility e sviluppatori di energia rinnovabile per portare nuovi progetti di energia eolica e solare nelle reti in cui opera. Nell’ultimo decennio, Meta ha stipulato contratti per oltre 12 GW di nuova energia rinnovabile in tutto il mondo, diventando uno dei più grandi acquirenti aziendali al mondo di energia rinnovabile.

Sostenere progetti di qualità e aggiungere nuova energia rinnovabile alla rete

Il carico di elettricità negli Stati Uniti, negli ultimi anni, sta crescendo più velocemente rispetto agli ultimi decenni, rendendosi necessario un portafoglio diversificato di risorse per garantire che la rete rimanga affidabile. Attualmente, 88 dei 117 progetti presenti nel portfolio di Meta sono online e producono energia. Alcuni progetti chiave includono:

Partnership con le agenzie governative di Singapore per sostenere un progetto solare galleggiante da 100 MW, che sarà il più grande del paese una volta completato

Partnership con Highfield Energy Services su uno dei più grandi accordi solari in Irlanda, supportando 190 MW di solare da due progetti a Wexford e Meath, vicino al Clonee Data Center

su uno dei più grandi accordi solari in Irlanda, supportando 190 MW di solare da due progetti a Wexford e Meath, vicino al Clonee Data Center Partnership con PNM e NextEra Energy Resources su Sky Ranch Solar Energy Center, un impianto solare da 190 MW abbinato a un sistema di accumulo di energia a batteria di 4 ore da 50 MW, nel New Mexico.

Mentre la maggior parte del portfolio di energie rinnovabili di Meta è contratta attraverso accordi a lungo termine come i PPA e le tariffe green, in alcuni mercati, in particolare al di fuori degli Stati Uniti, le opzioni di approvvigionamento di energia pulita sono più limitate.

Si rende, quindi, necessario cercare opportunità per strutturare accordi a lungo termine in modo da supportare la diffusione di nuovi progetti di energia rinnovabile, in conformità con le linee guida delle organizzazioni industriali e degli organismi di definizione degli standard come RE100 e Greenhouse Gas Protocol.

Dal 2020 Meta ha mantenuto zero emissioni nette nelle sue operazioni globali

La ricerca di soluzioni energetiche affidabili, economiche e prive di carbonio è una sfida globale che richiede un’esplorazione e un’innovazione trasversale e multiforme. Dal 2020 Meta ha mantenuto zero emissioni nette nelle sue operazioni globali.

Per raggiungere questo obiettivo, ha ridotto le emissioni del 94% da una linea di base del 2017, principalmente abbinando il 100% dell’uso di energia elettrica dei data center e degli uffici con energia rinnovabile e affrontando le emissioni rimanenti con progetti che rimuovono il carbonio dall’atmosfera. Questo lavoro implica che si è costantemente alla ricerca di nuovi strumenti per guidare investimenti più mirati attraverso una migliore comprensione degli impatti delle emissioni delle strutture e dei progetti che si sostengono.

Mentre si guarda avanti al prossimo decennio di innovazione e crescita, Meta sta pianificando il fabbisogno energetico dei data center, contribuendo allo stesso tempo a una rete affidabile e a promuovere i propri impegni di sostenibilità. Con l’obiettivo di portare nuove energie pulite e rinnovabili alla rete – tra cui solare, eolico, stoccaggio di batterie e, più recentemente, geotermia – Meta continua a cercare modi innovativi per consentire ulteriori risorse energetiche pulite.

Dal 2020, Meta si è concentrata sul portare nuove risorse alla rete attraverso partnership innovative, per un totale di oltre 12.000 MW di contratti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Andando avanti, questo impegno è più importante che mai per sostenere la visione di operare in modo sostenibile e far progredire gli impegni di sostenibilità e trasformare la rete del futuro.

Nuove fonti di energia affidabile, pulita e rinnovabile

L’avanzamento delle tecnologie che costruiranno il futuro della connessione umana, compresa la prossima ondata di innovazione dell’IA, richiede che si abbraccino nuove fonti di energia affidabile, pulita e rinnovabile.

Poiché le nuove innovazioni portano progressi tecnologici di impatto in tutti i settori e sostengono la crescita economica, Meta ritiene fondamentale che l’energia nucleare possa contribuire a fornire energia di carico solido per supportare le esigenze di crescita delle reti elettriche che alimentano sia i propri data center, l’infrastruttura fisica su cui operano le piattaforme Meta, sia le comunità che li circondano.

Sostenere lo sviluppo dell’energia pulita deve continuare ad essere una priorità in quanto le reti elettriche si espandono per soddisfare il crescente fabbisogno energetico. Meta ritiene che l’energia nucleare giocherà un ruolo fondamentale nella transizione verso una rete elettrica più pulita, più affidabile e diversificata.

Come partecipare al Nuclear RFP

Meta ha annunciato la pubblicazione di una richiesta di proposte (Nuclear RFP) per identificare gli sviluppatori di energia nucleare, consentendo di raggiungere gli obiettivi di intelligenza artificiale e sostenibilità previsti. Se si desidera partecipare, è necessario compilare il modulo di assunzione di qualifica entro venerdì 3 gennaio 2025. Un primo riscontro si riceverà entro venerdì 7 febbraio 2025.

L’obiettivo è quello di aggiungere 4 GW di nuova capacità di energia nucleare negli Stati Uniti a partire dal 2030. Gli sviluppatori qualificati possono compilare il modulo per ricevere ulteriori indicazioni sul processo RFP. Con questa RFP si sta adottando un approccio aperto in modo da poter collaborare con soggetti diversi per portare nuova energia nucleare alla rete. Meta sta cercando di identificare gli sviluppatori che possono aiutare ad accelerare la disponibilità di nuovi generatori nucleari e creare una scala sufficiente per ottenere riduzioni dei costi dei materiali implementando più unità, sia per fornire le future esigenze energetiche di Meta che per far progredire la più ampia decarbonizzazione del settore.

Rispetto ai progetti di energia rinnovabile in cui Meta continua a investire, come il solare e l’eolico, i progetti di energia nucleare sono più intensivi, richiedono più tempo per svilupparsi, sono soggetti a requisiti normativi e hanno una vita operativa differente. Queste differenze significano che è necessario impegnare progetti di energia nucleare all’inizio del loro ciclo di vita di sviluppo e considerare i loro requisiti operativi quando si stringe una partnership. Un processo RFP permetterà di affrontare questi progetti in modo approfondito e ponderato tenendo conto di queste considerazioni.