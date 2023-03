Tariffe luce per la casa: come risparmiare sul consumo domestico

Fonte: 123rf.com

La rapida crescita delle tariffe elettriche ha coinvolto sia i clienti che sono nel mercato tutelato sia quelli passati al mercato libero dell’elettricità. Di fronte al sostanzioso aumento delle bollette, risparmiare sui consumi e sui costi è diventato un’urgenza per tante famiglie italiane.

Per riuscire a risparmiare sulle bollette è necessario agire parallelamente sulle proprie abitudini di consumo e sul contenimento dei costi. Migliorare l’efficienza energetica degli elettrodomestici, evitare gli sprechi e confrontare le tariffe luce e gas sono solo alcune delle strategie che è possibile adottare per spendere meno.

Impara a leggere la bolletta

La lettura della bolletta fornisce interessanti e importanti informazioni che si possono usare per mettere a punto la propria personale strategia di risparmio. I primi dati da considerare sono quelli relativi al consumo mensile di kWh e la tariffa applicata dal fornitore di cui si è clienti.

Un’altra informazione che si può ricavare dalle bollette è in che modo è distribuito il consumo durante la giornata. Se ci si accorge che si consuma la maggior parte dell’elettricità nella fascia oraria successiva alle 19:00 e nei giorni festivi o prefestivi potrebbe essere conveniente prendere in considerazione un’offerta della luce con tariffa bioraria.

Confronta il tuo consumo annuo con il dato medio

Avere un’idea dei consumi medi di una famiglia con una composizione e delle abitudini simili è utile per capire se ci sono delle inefficienze su cui è possibile intervenire. Nel caso in cui i propri consumi, a parità di elettrodomestici presenti in casa, fossero molto più alti rispetto alla media, sarebbe possibile ridurre notevolmente i costi in bolletta individuando il problema che causa l’eccesso di consumo.

Spesso è sufficiente sostituire gli elettrodomestici più vecchi con modelli di ultima generazione e a risparmio energetico per vedere abbassare immediatamente la quantità di kWh consumati. In altri casi potrebbe essere necessario sostituire il vecchio impianto elettrico con un nuovo impianto per evitare dispersioni di energia e consumi eccessivi.

Se si vuole risparmiare sulla bolletta dell’elettricità è importante anche adottare buone abitudini relativamente ai consumi di energia. Usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e sfruttare i programmi a più alta efficienza sono strategie semplici ma efficaci per consumare l’energia in modo intelligente.

Rimanere informati sull’andamento delle tariffe elettriche sul mercato è molto importante per chi vuole ridurre al minimo i costi della propria bolletta. Negli ultimi mesi le tariffe hanno avuto un andamento altalenante, con periodi di salita seguiti da periodi di discesa. Usare un comparatore di tariffe luce e gas come quello fornito da SOStariffe.it è di grande aiuto nella ricerca di una tariffa conveniente e che permetta di risparmiare sulla bolletta.

Usando un comparatore è possibile avere un quadro completo delle tariffe più basse praticate nel mercato libero dell’energia. Per ogni fornitore è possibile verificare qual è il costo a kWh praticato, qual è l’eventuale importo fisso annuo addebitato e in che modo viene calcolata la tariffa elettrica.

Se ci si vuole proteggere dagli scostamenti che avvengono sul mercato all’ingrosso è consigliabile scegliere una tariffa luce a prezzo fisso: la tariffa è bloccata per un periodo solitamente pari a 12 o a 24 mesi e non subisce variazioni anche in caso di modifiche al prezzo all’ingrosso. Al contrario, una tariffa a prezzo indicizzato rifletterà in automatico l’andamento in aumento o in discesa del PUN.

Quando si mettono a confronto le offerte proposte dai diversi fornitori di energia bisogna prendere in considerazione anche altri fattori oltre alla tariffa oraria praticata. Tra questi, vale la pena citare la presenza di eventuali sconti offerti ai nuovi clienti o la disponibilità di programmi fedeltà o operazioni di cashback.

Chi ha in casa anche una fornitura di gas dovrebbe poi valutare anche la convenienza delle offerte dual fuel, cioè offerte che prevedono l’attivazione delle forniture di elettricità e gas con lo stesso fornitore, a fronte di un prezzo scontato e di un’unica bolletta.