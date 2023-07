Social card, arriva il nuovo bonus di 380 euro contro il caro prezzi

Fonte: iStock Prezzi alle stelle per pane, pasta e olio

Saranno circa 1,3 milioni circa i beneficiari della social card “Dedicata a te”, la nuova card elettronica proposta dal governo e introdotta dall’ultima manovra finanziaria con uno stanziamento di 500 milioni.

Si tratta di un bonus di 382 euro per l’acquisto di generi e alimenti di prima necessità, destinato alle famiglie italiane per far fronte al caro spesa. Verrà erogata dagli uffici postali e dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta.

Di cosa si tratta

La social card sarà una tessera Postepay, una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, che conterrà 382,50 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari. A poterne usufruire saranno nuclei con redditi fino a 15mila euro e questo dovrebbe portare, dai calcoli fatti dall’Inps insieme ad Anci, a circa un milione e 300 mila card da erogare ad altrettante famiglie.

Da quando verrà erogata

A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali. Il termine era inizialmente previsto per la fine di giugno, ma è slittato, come comunicato da Inps, perché “in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l’esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni, al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo alimentare”.

La scadenza

La somma a disposizione di ciascuna famiglia potrà esser spesa fino al 31 dicembre 2023. La misura si va ad aggiungere a un altro fondo che quest’anno investirà quasi 100 milioni per l’acquisto di generi alimentari che verranno distribuiti attraverso il terzo settore.

Un aiuto contro inflazione e aumento dei prezzi

Lo scopo della card è quello di aiutare le famiglie italiane a far fronte all’aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità.

L’aumento dei prezzi ha fatto crescere la spesa delle famiglie, costringendole a comprare meno. I dati diffusi dall’Istat relativi a maggio 2023 mostrano vendite al dettaglio che registrano un aumento del +3% in valore, ma un calo del 4,7% in volume. Un crollo che è stato definito allarmante dalle associazioni di consumatori, che testimonia quanto la crescita dei prezzi “continua a incidere sui comportamenti di acquisto dei cittadini, costretti a consumare meno, operando tagli e rinunce, spendendo più di prima“, sottolinea Federconsumatori.

Per effetto dell’inflazione alimentare più alta da 40 anni, sottolinea Coldiretti, “l’Italia si prepara a vivere l’estate a tavola più cara da decenni. Bene la card alla luce di oltre 3,1 milioni di persone che in Italia hanno chiesto aiuto per mangiare”.