Pulire casa risparmiando? Sconti record per gli Amazon Prime Day

Pulire casa? Sconti record per gli Amazon Prime Day

Mentre milioni di italiani si preparano a fare le valigie e partire per le tanto agognate vacanze estive, una delle preoccupazioni più diffuse tra le tante famiglie pronte ad iniziare le ferie riguarda le condizioni di pulizia e igiene che ritroveranno nella propria abitazione una volta concluso il periodo di viaggio.

Che si tratti di un lungo soggiorno all’estero o di qualche giorno di svago nei posti più gettonati d’Italia, il fatto di dover trascurare la propria casa nelle giornate di assenza risulta essere un fattore di stress molto diffuso nel nostro Paese. Ad alcuni potrà sembrare strano, ma il pensiero di ritrovarsi con l’incombenza di dover lavare, spolverare e sanificare stanze e balconi dopo il rientro è un fattore che rischia di condizionare le settimane di relax di molti vacanzieri.

Amazon Prime Day 2023, tutte le offerte da non perdere per la pulizia della propria casa: l’elenco dei prodotti a prezzi stracciati

Quest’anno però il consiglio è quello di approfittare delle super offerte messe a disposizione da Amazon in occasione degli Amazon Prime Days , previsti su tutto il territorio nazionale per le giornate dell’11 e del 12 luglio. La scelta della multinazionale di vendite online di organizzare questa imperdibile occasione ha permesso a milioni di utenti di assicurarsi una vasta gamma di elettrodomestici, arredi, accessori e strumenti per la casa ad un prezzo davvero fuori dal comune.

Partiamo dal più classico dei dispositivi per la pulizia di residenze e appartamenti, ossia l’aspirapolvere elettrica, divenuta ormai irrinunciabili soprattutto per le abitazioni più ampie. La promozione più gettonata in queste ore è quella che vede uno sconto del 40% per l’acquisto della multifunzionale TINECO PURE ONE X senza fili, convertibile in portatile, dotata di app intelligente e fornita del kit necessario per la conservazione di tutti gli accessori.

Amazon Prime Day 2023, le migliori aspirapolveri e non solo: dai robot ai pulitori, tutti i prodotti scontati ordinabili a casa

Rimanendo in tema, un’altra tipologia di aspirapolvere che sta ricevendo migliaia di ordini in questi giorni è quella messa in vendita dalla VISTEFLY, denominata V15 MAX. Dotata dell’innovativo sensore intelligente per la polvere, è ordinabile ad un costo scontato del 27% fino alla mezzanotte di oggi.

Sempre per chi gli appassionati di tecnologia, c’è un’offerta davvero imperdibile per quanto riguarda l’acquisto del Robot Aspirapolvere f1 PRO, ideato dalla multinazionale Lefant per avere un’autonomia operativa di oltre 250 minuti continuativi. Anche in questo caso lo sconto sul prezzo originale supera il 40%.

Infine, da segnalare il Pulitore multiuso a vapore portatile MLMLANT, con ben 9 accessori diversi disponibili per rimuovere le macchie presenti sulla moquette, sulle tende, sulle superfici della cucina, sugli arredi e gli accessori del bagno e persino sui seggiolini dell’auto (prezzo scontato del 15%).

Tutte le offerte sono valide solo per gli abbonati ad Amazon Prime

