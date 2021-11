Bonus patente, 1.000 euro di contributo per under 35 (e non solo): i requisiti

Arriva il bonus per prendere la patente. È quanto prevede il decreto Infrastrutture per i giovani di età non superiore ai 35 anni che vogliono prendere la patente e/o l’abilitazione CQC e lavorare come autotrasportatori .

Bonus patente, come funziona

Il bonus patente è un contributo di 1.000 euro che viene riconosciuto nella forma del rimborso spese, per coloro che sostengono le spese necessarie e documentate per conseguire la patente e le abilitazioni professionali necessarie per poter effettuare attività di autotrasporto merci per conto terzi.

Il contributo, che non può comunque superare il 50% delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino al 30 giugno 2022, è volto a incentivare l’inserimento di giovani nel mercato del lavoro in un settore che da tempo soffre di carenza di autisti.

Bonus patente, i requisiti

Il bonus viene riconosciuto:

a favore dei giovani fino a 35 anni di età;

ai beneficiari di Reddito di cittadinanza;

ai percettori di ammortizzatori sociali.

Non solo: chi richiede il contributo deve dimostrare anche che, entro 3 mesi dal momento in cui ha conseguito la patente o l'abilitazione professionale per effettuare il trasporto merci per conto terzi, ha stipulato un contratto di lavoro con la qualifica di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo minimo di sei mesi.

Bonus patente, come fare domanda

Sarà un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Infrastrutture, a indicare i termini e le modalità con cui i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono procedere con la presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo. Lo stesso decreto definirà anche le modalità di erogazione della misura.

Patente C e CQC, quanto costano

La patente C costa circa 1.200 euro in una scuola guida, mentre chi prepara la teoria da privatista e la pratica in autoscuola può risparmiare e pagare all’incirca 850 euro. Il costo dell’estensione E si aggira sui 750 euro.

Per avere la Carta di Qualificazione del Conducente o CQC (necessaria per chi vuol fare il mestiere dell’autotrasportatore) possono volerci anche più di 2.000 euro.