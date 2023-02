Bonus auto, fondi esauriti per le termiche. Flop elettriche

Fonte: 123RF

In meno di un mese sono andati esauriti i fondi a disposizione per gli incentivi sulle auto nuove per le auto di fascia 60-135 g/km, quindi i modelli più diffusi e richiesti, corrispondenti a motorizzazioni termiche, mild hybrid o full hybrid.

Si trattava di 150 milioni di euro messi a disposizione dal Governo, che si potevano richiedere dal 10 gennaio 2023 per gli ordini di acquisti eseguiti a partire dal 1° gennaio. Secondo le stime, hanno potuto accedervi circa 75 mila persone.

Flop invece per le auto elettriche e ibride plug-in: i fondi utilizzati sfiorano solo il 4% del totale.

Ecobonus, la situazione fondi residui

Gli incentivi governativi per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 comprese nella fascia tra 61 e 135 grammi per chilometro (benzina, diesel, mild hybrid, full hybrid e Gpl) sono già esauriti. Si trattava di 150 milioni di euro, si potevano richiedere dal 10 gennaio 2023 per gli ordini d’acquisto eseguiti dal 1° gennaio. Secondo le stime, hanno potuto accedere all’incentivo circa 75 mila persone.

Sono invece ancora disponibili circa 174 milioni per l’acquisto di autovetture da 0 a 20 grammi (quindi solo le elettriche) e 219 milioni per le auto da 21 a 60 grammi per chilometro di anidride carbonica (solo le ibride plug-in).

Ancora esistenti circa 8 milioni per car sharing e noleggio sulle ibride plug-in. Per quanto riguarda le due ruote, ci sono ancora oltre 12 milioni per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici. Infine, sono ancora disponibili quasi 15 milioni per i veicoli commerciali.

Situazione fondi residui ecobonus