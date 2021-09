Bonus asilo nido fino a 3mila euro, come fare domanda all’Inps

editato in: da

È possibile richiedere fino al prossimo 31 dicembre 2021 il bonus asilo nido per le spese sostenute nell’anno corrente. Il bonus dà diritto al rimborso di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, e alle spese per l’assistenza presso la propria abitazione di bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Ricordiamo che il bonus è in scadenza a fine anno: a partire da gennaio 2022, verrà inglobato (insieme al bonus mamma domani e al bonus bebè) nell’assegno unico, la misura a disposizione di tutti i nuclei familiari con figli che ora è attivo nella sua versione “ponte” per chi non gode degli assegni al nucleo familiare, ma che dal prossimo anno diventerà universale.

Bonus asilo nido 2021, quanto vale l’assegno

Il valore del bonus asilo nido 2021 viene calcolato in base all’Isee e nel 2021 è stato rimodulato nei tre seguenti scaglioni:

fino a 3.000 euro per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro;

fino a 2.500 euro per le famiglie con Isee da 25.000 euro euro a 40.000 euro;

fino a 1.500 euro (136,37 euro mensili) per le famiglie con Isee da 40.000 euro in su.

Questo calcolo viene effettuato sull’Isee minorenni, una dichiarazione Isee che viene utilizzata per richiedere alcune prestazioni INPS in favore dei minori, come il bonus bebè o, appunto, il bonus asilo nido.

Bonus asilo nido 2021, come fare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

online sul sito Inps se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’Inps fornisce ulteriori istruzioni da seguire: