Quando finirà davvero la pandemia di Covid? Gli scenari

A due anni dall’inizio della pandemia di Covid, gli scienziati si interrogano su quale sarà il futuro del nostro pianeta e della nostra società. L’International Science Council ha pubblicato il report “Unprecedented & Unfinished: COVID-19 and Implications for National and Global Policy”, in cui vengono analizzati gli scenari che potrebbero concretizzarsi da cui al 2027, con la convivenza con il virus e nuove strategie da mettere in atto per prevenire che la situazione possa velocemente peggiorare.

Perché è importante fare previsioni sulla pandemia

Il Covid non è solo un problema sanitario, come spiegano gli esperti. La crisi globale ha messo i governi di tutto il mondo davanti a problemi ben più radicati nel tessuto sociale, a iniziare dalle diseguaglianze tra Paesi e anche all’interno di quelli occidentali. Inoltre i decisori si sono mossi principalmente con misure nazionali, e per gli scienziati solo una risposta coordinata di tutto il mondo potrà farci uscire definitivamente dall’emergenza in atto.

Migliorare la sanità e l’accesso alla sanità anche per le fasce più vulnerabili della popolazione, migliorare i sistemi scolastici, dare accesso ai servizi di salute mentale, fermare la circolazione di fake news, rafforzare le politiche di aiuto per i Paesi più poveri sono solo alcune delle decisioni che potrebbero aiutare il mondo a fermare il Sars-Cov-2. La parola d’ordine dovrà essere “cooperazione“.

Lo scenario più probabile: rimarrà tutto uguale

Il report ha stilato 3 scenari determinati dalla possibile evoluzione del coronavirus e dalla diffusione dei vaccini anti Covid nel mondo. Nello scenario più probabile, i governi continueranno ad agire come abbiamo visto in questi anni. Il Covid avrà un impatto negativo sulle diseguaglianze in materia di sanità, economia, sviluppo, scienza, tecnologia e in generale sulla sanità.

Diventerà una malattia endemica in tutto il mondo. Nei Paesi più poveri i sistemi sanitari continueranno a essere a rischio collasso e anche le forniture alimentari potrebbero scarseggiare. Bisognerà affrontare poi il problema della salute mentale, che continuerà a essere messa a rischio in ogni parte del mondo.

Lo scenario peggiore: nuove chiusure e crisi

Nello scenario più pessimistico il mondo si troverà ad affrontare nuove ondate che richiederanno misure più rigide e metteranno ancora più a repentaglio il benessere delle persone. Ci saranno dei lunghi periodi di chiusura delle scuole, una disoccupazione galoppante, e aumenterà la violenza di genere.

Cresceranno le correnti politiche nazionaliste, e la polarizzazione delle opinioni porterà alla fine tutti gli sforzi di cooperazione globale in tema di creazione e scambio dei vaccini, per cui potrebbero nascere anche conflitti tra i Paesi. Nonostante il cambiamento climatico e sempre più frequenti disastri ambientali, gli stati dovranno fermare le riforme green per riuscire a fermare gli effetti economici distruttivi della pandemia.

Lo scenario migliore: convivenza con il virus

Nello scenario più ottimistico, invece, la pandemia sarà gestita a livello mondiale, con collaborazioni costanti tra i Paesi. Con l’aumento delle persone vaccinate in tutto il mondo, che passeranno da circa il 61% all’80%, il rischio di nuove varianti cadrebbe a picco. Il coronavirus non sparirebbe del tutto, ma diventerebbe gestibile come le altre malattie, con benefici per la salute mentale, l’economia e lo sviluppo sostenibile.

Tra i 3 scenari ci sono ovviamente tante sfumature. L’intento del report è quello di mostrare quanto una risposta coordinata e lungimirante possa limitare i danni nei singoli settori della vita sociale, della sanità, della scienza, dell’economia, della politica, dell’informazione e quanto le singole politiche possano influenzare ognuno dei fattori in gioco.

In ogni caso sembra sicuro che il coronavirus continuerà ad accompagnarci almeno fino al 2027, e non sparirà dunque nei prossimi quattro anni. Tuttavia, in base alla risposta dei governi e della comunità internazionale alla crisi, sarà possibile condurre una vita normale, oppure sprofondare in un periodo cupo come quello vissuto nel 2020.

