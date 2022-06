Plastica, tossine, additivi e salmonella: non consumate questi prodotti

Come spesso accade, con l’arrivo del caldo aumentano i problemi con i cibi. A volte si tratta di mala conservazione, altre volte di errori nei processi di lavorazione. In questi ultimi giorni sono stati diversi i richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori della produzione e/o della distribuzione. Andiamo con ordine.

Marmellata Ikea ritirata

Dopo la bufera su Kinder e altri prodotti per la possibile presenza di salmonella nei giorni di Pasqua, ha fatto scalpore il ritiro da parte di Ikea di un suo prodotto venduto all’interno degli store di tutta Italia, per via della possibile presenza di frammenti di plastica. Si tratta della confettura di fragole. Ecco il dettaglio:

Sylt Jordgubb Confettura di fragole bio, 400 g

Lotti di produzione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: HAFI, Hallands Fruktindustri AB

Sede dello stabilimento: Svezia

Date di scadenza o termine minimo di conservazione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28.

Si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo in negozio per ottenere il rimborso completo. Non è richiesto lo scontrino.

Semi di soia Cucina e Sapori ritirati

Di alcuni giorni fa anche il richiamo di alcuni prodotti a marchio Cucina e Sapori, venduto da MD, per possibile presenza di soia, non dichiarata in etichetta. In particolare, si tratta dei semi di chia prodotti dall’azienda Pedon Spa:

Semi di chia (Salvia Hispanica), 250 g

– Lotto di produzione: 11/06/23

– Data di scadenza: 11-06-2023

– Lotto di produzione: 11/06/23 – Data di scadenza: 11-06-2023 Semi di chia (Salvia Hispanica), 250 g

– Lotto di produzione: 19/06/23

– Data di scadenza: 19-06-2023

– Lotto di produzione: 19/06/23 – Data di scadenza: 19-06-2023 Semi di chia (Salvia Hispanica), 150 g

– Lotto di produzione: 18/06/23

– Data di scadenza: 18-06-2023

Si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare e restituire al negozio il prodotto. Per informazioni potete contattare il servizio clienti MD al seguente numero: 800.555.000.

Pesce ritirato

Anche un tipo di pesce è stato ritirato, per sospetto uso di additivi non autorizzato. Si tratta di:

Stoccafisso bagnato prodotto dall’azienda Antonio Verrini srl di Genova

Lotti di produzione: D1705221190-D1805221190 -D1905221190 -D2005221190 D2105221190-D2205221190-D2305221190

Date di scadenza: 23-24-25-26-27-28-29/05.

Cornflakes Lidl ritirati

A fine maggio sono stati richiamati anche alcuni tipi di cornflakes venduti da Lidl, per potenziale presenza di aflatossine. Si tratta di quelli di mais e provenienti da agricoltura biologica:

375 g

Date di scadenza. 29.05.2023, 30.05.2023 e 04.06.2023

Vongole ritirate

Massima attenzione anche alle vongole. Per possibile presenza di biotossine, sono state ritirate dal mercato le vongole da 1kg a marchio Nieddittas prodotte da CPA Cooperativa Pescatori Arborea:

Lotti di produzione: NS-221008-13 DEL 13/05/22; NS-221025-14 DEL 14/05/22; NS-221025-15 E NS-221036-15 DEL 15/05/22; NS-221044-16 DEL 16/05/22; NS-221044-17 E NS-221062-17 DEL 17/05/22, NS-221062-18 E NS-221067-18 DEL 18/05/22, NS-221079-19 DEL 19/05/22, NS-221079-20 DEL 20/05/22.

Torta al cioccolato ritirata

Ritirata infine, per possibile presenza di salmonella, anche la torta al cioccolato 380 g a marchio Elite prodotta in Israele da BET KOSHER SAS di Alberto Terracina, Roma.

A livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti lotti prodotti antecedentemente al 29/04/2022 e le relative date di scadenza.

Se avete acquistato questo prodotto non consumatelo.