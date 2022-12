Covid, “pandemia imprevedibile”: tornano le mascherine al chiuso

L’evoluzione della pandemia allo stato attuale è “imprevedibile“. La nuova ondata in Cina sta mostrando al mondo che siamo ben lontani da dimenticare il Covid. E il nostro Paese si sta preparando ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un forte impatto sugli ospedali. Non è solo il coronavirus a mettere in allerta il Ministero della Salute, che ha emanato una circolare per spiegare cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi. Bisognerà infatti tenere sotto controllo le diverse malattie respiratorie acute, come l’influenza.

Il focus del documento è comunque la possibile circolazione di nuove varianti e sottovarianti di Sars-Cov-2, su cui influiranno i comportamenti individuali e lo stato immunitario della popolazione. E dunque l’adozione di dispositivi di protezione individuale e il numero di vaccinati tra gli italiani.

Il Ministero della Salute elenca nella circolare le possibili misure che scatterebbero in caso di un considerevole aumento di casi nel nostro Paese.

Uso delle mascherine al chiuso .

. Smart working .

. Lotta agli assembramenti e divieto di grandi eventi.

e divieto di grandi eventi. Ventilazione degli ambienti chiusi.

degli ambienti chiusi. Allargamento delle platee per la quarta e la quinta dose di vaccino anti Covid.

Il documento è tuttavia uno spunto per “predisporre a livello regionale” un rapido “adattamento di azioni e servizi” nel caso di aumentata richiesta assistenziale. La palla, in pratica, passa alle Regioni, che attraverso ordinanze specifiche dovranno prendere decisioni impopolari davanti alla saturazione dei presidi ospedalieri.

La circolare firmata dal ministro Orazio Schillaci sottolinea l’importanza dell’uso della mascherina, efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratorio e nel caso in cui si verificasse un peggioramento epidemiologico. Il loro utilizzo nei luoghi chiusi è finalizzato a “proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave”.

Oggi in Italia la mascherina è obbligatoria solo per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle Rsa. Ma in caso di aumento dei contagi, dunque, tanto il Governo quanto le Regioni potrebbero optare per una stretta e l’introduzione dell’obbligo di utilizzarla in tutti i luoghi chiusi.

Il ministro Orazio Schillaci tuttavia ha dichiarato che i dati in questo momento sono ancora in miglioramento. Con aumento dei casi i dispositivi di protezione verrebbero solo consigliati. “Siamo per consigliare, puntiamo sulla responsabilità dei cittadini”, ha sottolineato. “Spero non ci sia più una situazione come quella di tre anni fa”, considerando che “grazie ai vaccini” ci troviamo in una fase nuova della gestione della pandemia di Covid.

Il titolare dell’ufficio situato in Lungotevere Ripa ha però dichiarato che durante questi ultimi giorni di festa sarebbe il caso di indossare le mascherine Ffp2 in famiglia, per tutelare le persone fragili e anziane, più esposte al rischio di contrarre il Covid in forma grave, e quindi essere ospedalizzate.

