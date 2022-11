Nuovo allarme listeria: ancora prodotti ritirati dai supermercati

Continua l’allarme listeria nei supermercati, con una nuova gamma di prodotti oggetto di richiamo da parte dei produttori per la presenza del batterio. Questa volta è la mortadella a essere al centro delle preoccupazioni del Ministero della Salute, con ben 8 diverse confezioni, vendute in molteplici catene, e molti lotti in cui è stato rilevato il patogeno che, ricordiamo, può creare infezioni anche molto gravi.

Cos’è il batterio della listeria e quali sono i sintomi della listeriosi

Il batterio noto come Listeria monocytogenes si trova comunemente nel terreno e nell’acqua, e per questo motivo può contaminare ortaggi e verdure. Può contaminare un’ampia varietà di cibi crudi. Oltre a frutta e verdura, anche carni crude e prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato.

La cottura e la pastorizzazione sono infatti nemiche di questo patogeno che causa la listeriosi, che si manifesta in due forme principali.

Forma lieve , che si manifesta con gastroenterite, nausea e vomito, diarrea e febbre dopo circa 24 ore dall’ingestione del cibo contaminato.

, che si manifesta con gastroenterite, nausea e vomito, diarrea e febbre dopo circa 24 ore dall’ingestione del cibo contaminato. Forma invasiva o sistemica, a carico di diversi apparati o dell’intero corpo, che si manifesta con sintomi neurologici, meningite, meningoencefalite e sepsi, portando anche alla morte i soggetti immunodepressi, gli anziani e i neonati. Può inoltre causare aborto spontaneo, parto prematuro, morte in utero o infezioni del feto.

Come si previene la listeria: le regole d’igiene in cucina e non solo

Per prevenire la listeriosi è bene osservare alcune basilari regole di igiene in cucina.

Cuocere completamente i cibi.

Lavare le verdure prima di consumarle.

Separare le carni crude dalle verdure e dai cibi cotti pronti al consumo.

Consumare formaggi e altri prodotti latteria-caseari solo se viene usato il latte pastorizzato.

Lavare le mani, gli utensili e i piani della cucina dopo che vengono a contatto con alimenti crudi.

Consumare i cibi in tempi brevi e scaldare sempre gli avanzi.

I lotti di mortadella contaminati da listeria e ritirati dai supermercati

Per quanto riguarda il ritrovamento del batterio della listeria nella mortadella, di seguito i prodotti e i lotti ritirati e i supermercati interessati, come indicato dai documenti del Ministero della Salute.

Mortadella supergigante a tranci Veroni in confezione da 350 grammi distribuita da Granmercato e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309, PF2227316 in scadenza il 27 novembre 2022, il 12 dicembre 2022, il 25 dicembre 2022 e il 9 gennaio 2023.

e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309, PF2227316 in scadenza il 27 novembre 2022, il 12 dicembre 2022, il 25 dicembre 2022 e il 9 gennaio 2023. Mortadella supergigante con pistacchio a tranci Veroni in confezione da 350 grammi distribuita da Rialto e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802, PF2224401 in scadenza il 13 novembre 2022, il 20 novembre 2022, il 26 novembre 2022 e il 7 dicembre 2022.

e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802, PF2224401 in scadenza il 13 novembre 2022, il 20 novembre 2022, il 26 novembre 2022 e il 7 dicembre 2022. Mortadella supergigante con e senza pistacchio a tranci Veroni in confezione da 350 grammi distribuita da Tosano e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Tutti i lotti con scadenze antecedenti al 27 dicembre 2022.

e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Tutti i lotti con scadenze antecedenti al 27 dicembre 2022. Mortadella supergigante con e senza pistacchio a tranci Veroni in confezione da 350 grammi distribuita da COOP e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Tutti i lotti con scadenze antecedenti al 27 dicembre 2022.

e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Tutti i lotti con scadenze antecedenti al 27 dicembre 2022. Mortadella supergigante con e senza pistacchio a tranci Veroni in confezione da 350 grammi distribuita da Conad e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotti PO2223003 e PO2222201 in scadenza il 7 dicembre 2022.

e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotti PO2223003 e PO2222201 in scadenza il 7 dicembre 2022. Mortadella supergigante a tranci Veroni in confezione da 350 grammi prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotto PO2227301 in scadenza l’8 gennaio 2022.

Mortadella supergigante a tranci Veroni in confezione da 350 grammi e prodotta da F.lli Veroni fu Angelo Spa nello stabilimento di viale Saltini 15/17 a Correggio (Reggio Emilia). Lotto PO2221001 in scadenza il 7 novembre 2022.

Dai serrati controlli effettuati dalle forze dell’ordine e dalle autorità sanitarie, è emerso che in Italia ben 335 aziende non sono a norma per quanto riguarda la listeria. Ne abbiamo parlato qua. Anche alla mancata osservazione delle regole di preparazione e conservazione dei prodotti, dunque, si devono i continui richiami e ritiri di prodotti nei supermercati. Come il prosciutto cotto (qua tutti i dettagli) e tantissimi formaggi (qua tutti i dettagli).