Stenosi della valvola aortica, solo un paziente su due accede alla TAVI

Come al solito si parte dalle cifre, per definire le dimensioni di un problema come la stenosi aortica e le altre patologie della valvola. E queste dicono che siamo di fronte ad una condizione che richiede risposte. A snocciolare i numeri e a fare proposte operativa sono gli esperti riuniti a Milano in occasione del Congresso della società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE).

Prima si tutto, ricordiamo che le vie per intervenire sulla valvola sono diverse. Sempre più, soprattutto nella terza età, non si punta sul bisturi ma piuttosto sulle procedure TAVI (ovvero tecniche mininvasive che permettono di sostituire la valvola malata senza ricorrere alla classica chirurgia, che peraltro ha ancora precise indicazioni).

Ma quali sono le risposte? Stando a quanto segnalato al convegno, con circa 13mila interventi eseguiti nel 2024, si pensa che oltre 10mila pazienti italiani candidabili alla procedura rimangano fuori. Il tutto, con una ripartizione geografica delle TAVI non propriamente ottimali e con differenze d’accesso. Per risolvere le attuali criticità sono al vaglio diverse ipotesi, tra cui quella che dei pazienti accuratamente selezionati possano essere trattati in modo sicuro ed efficace anche in ospedali senza cardiochirurgia in sede. Insomma, si cerca di lavorare per migliorare la situazione, anche attraverso la disponibilità di dati mirati.

In Italia sono in corso il registro multicentrico TAVI AT-HOME e lo studio internazionale TRACS, parzialmente finanziato dal Ministero della Salute, primo studio randomizzato al mondo che punta a valutare questa ipotesi. Per disegnare il futuro.

Cosa dicono oggi le indicazioni e come si fa

Le nuove linee guida europee (ESC/EACTS 2025) hanno abbassato a 70 anni la soglia di età per la TAVI e ne raccomandano l’impiego anche nei pazienti asintomatici con stenosi severa, rafforzandone il ruolo di prima scelta nella maggior parte dei pazienti con stenosi valvolare aortica. La TAVI è una procedura minimamente invasiva che permette di sostituire una valvola aortica malata senza ricorrere alla chirurgia a cuore aperto.

Come spiega Francesco Saia, presidente GISE

“è diventato un trattamento consolidato e salvavita per i pazienti con stenosi aortica sintomatica grave, eseguito in massima parte dai Cardiologi Interventisti nei Laboratori di Emodinamica diffusi su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi anni, i progressi tecnologici e l’aumentata esperienza degli operatori hanno reso la procedura ancora più sicura, riducendo drasticamente le complicazioni che richiedono un intervento chirurgico d’urgenza. I dati mostrano che queste complicazioni si verificano in meno dello 0,5% dei casi. Inoltre, le nuove linee guida europee hanno abbassato l’età di indicazione per la TAVI e la indicano anche in pazienti con stenosi severa ma asintomatica, rafforzandone il ruolo di prima scelta nella maggior parte dei pazienti con stenosi valvolare aortica”.

Un consiglio multidisciplinare

Le linee guida internazionali, anche le più recenti, raccomandano che la TAVI sia eseguita solo in centri con cardiochirurgia in sede.

“Questa pratica, fondata sulla prudenza, ha permesso lo sviluppo di questa terapia in assoluta sicurezza ma, con l’espandersi delle indicazioni e del fabbisogno, ciò potrà generare problemi di accesso”

spiega Alfredo Marchese, presidente eletto GISE.

“Inoltre, la domanda di procedure TAVI a breve supererà la capacità attuale dei centri specializzati, portando, in alcune realtà geografiche a liste d’attesa prolungate con un aumento del rischio di morte o di ricovero per insufficienza cardiaca”.

In questo senso, dal congresso emerge come i ricercatori ipotizzino che un percorso TAVI gestito da un team di cardiologi interventisti esperti in un centro senza cardiochirurgia in sede non sia inferiore al percorso tradizionale. L’idea è che, con un’attenta selezione dei pazienti da parte di un Heart Team, cioè di un’équipe multidisciplinare di specialisti, e una pianificazione meticolosa della procedura, sia possibile minimizzare i rischi e rendere la TAVI accessibile a più persone.

Cosa potrà dire lo studio TRACS per l’organizzazione sanitaria

La ricerca coinvolge 566 pazienti con stenosi aortica grave, considerati inoperabili o ad alto rischio chirurgico. Questi pazienti saranno assegnati casualmente a uno dei due gruppi: TAVI in un centro con chirurgia cardiaca in loco o in un centro senza.

“Gli obiettivi dello studio sono chiari: il primo è di valutare il tasso di decesso per tutte le cause, ictus e riammissione in ospedale per cause cardiovascolari a un anno dalla procedura. Il secondo è di verificare il numero di decessi dovuti a complicazioni periprocedurali che avrebbero richiesto un intervento chirurgico d’urgenza”

spiega Saia.

I dati più recenti documentano che la procedura TAVI è così sicura che gli eventi che richiedono un intervento chirurgico d’urgenza sono estremamente rari. L’arruolamento dei pazienti per il TRACS trial è iniziato a maggio 2023, con l’obiettivo di completarlo entro il prossimo dicembre.

“Se i risultati dello studio confermeranno le premesse, si potranno aprire nuove strade per l’assistenza sanitaria. La possibilità di eseguire la TAVI in un maggior numero di ospedali potrebbe: ridurre i tempi di attesa, migliorare l’accesso ai pazienti che vivono lontano dai grandi centri specializzati e liberare risorse, consentendo ai centri con chirurgia in loco di concentrarsi su casi più complessi”

concludono Saia e Marchese.