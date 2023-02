Ritirati altri prodotti di marchi celebri per presenza di allergeni e aflatossine

Fonte: 123RF Lo scaffale frigo di un supermercato

Un altro caso di prodotto ritirato dagli scaffali per presenza di allergeni non dichiarati sull’etichetta. Si continua a parlare insistentemente in questi giorni dei due casi che potrebbero aver portato due donne alla morte. Il primo riguarda la ragazza 21enne che ha consumato in un ristorante di Milano un tiramisù venduto come vegano, che invece presentava tracce di latte e derivati. Il secondo è il caso della donna che nel giorno del suo 40esimo compleanno, dopo aver festeggiato mangiando sushi in un ristorante di Napoli, si è sentita male, fino al decesso.

Le indagini degli inquirenti sono ancora in corso e nulla è ancora certo: è possibile, forse probabile, ma tuttavia non ancora certo, che l’ingestione di questi cibi abbia scatenato una reazione avversa nelle due donne. Della prima si sa che era allergica al latte e ai latticini, non indicati in etichetta. Sulla seconda invece il marito ha riferito che la donna non aveva allergie note, e quindi resta da chiarire cosa sia accaduto.

Il tiramisù è stato ritirato, così come altri prodotti nei giorni seguenti, per presenza di allergeni non indicati. Ora, la notizia di un nuovo ritiro dai supermercati, che corre ancora più veloce perché a ordinare lo stop è uno dei più grandi marchi italiani.

Minestrone Bonduelle ritirato per presenza di allergeni: i lotti

Il motivo del ritiro è la presenza di un allergene – il sedano – non indicato sulla confezione. Il prodotto potrebbe dunque essere pericoloso per chi è allergico al sedano, perché potrebbe innescare una reazione allergica, fino al caso più grave di shock anafilattico.

Si tratta di un tipo di minestrone del celebre brand Bonduelle. In particolare, il prodotto ritirato è il minestrone ricco con passato, surgelato, da 750 g, con scadenza da 09/2023 a 11/2024. Ecco i lotti ritirati:

37194895

37096262

37330171

37572808

37572809

37572807

37684255

37684256

37353790

37353789

37353788

37684257

38356838

38684333

38705290

38900518

38900517

38900519

403357992

403357991

403357990

40972454

40972455

40972456

41075262

41075263

41075264

41091313

41091311

41091310

41091312

41772723

41604865

41604863

41604864

41652948

41652947

Dal 24 gennaio via libera alla farina di grillo: in quali cibi la possiamo trovare e in quali quantità

Mandorle con aflatossine: i lotti e i marchi ritirati

Un altro prodotto è stato poi stoppato per rischio chimico, in particolare per presenza di aflatossine. Ma cosa sono? Le aflatossine sono sostanze rilasciate da alcune specie di microfunghi filamentosi quali, ad esempio, l’Aspergillus flavus e l’Aspergillus parasiticus. Possono svilupparsi durante la coltivazione, il raccolto e l’immagazzinamento su numerosi prodotti di origine vegetale, come i cereali, soprattutto il mais, i semi oleosi, come le arachidi, le spezie, le granaglie, la frutta secca ed essiccata.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, tra i 17 tipi di aflatossine finora individuati, solo 5 sono considerati importanti per la loro diffusione e tossicità: le aflatossine B1, B2, G1, G2 e la aflatossina M1.

La distribuzione geografica delle specie di funghi che producono le aflatossine mostra il loro adattamento a condizioni metereologiche caldo/umide e molto secche. Le colture provenienti da aree tropicali e/o subtropicali sono, infatti, contaminate più frequentemente e gravemente, anche se, a causa del cambiamento climatico, anche le colture presenti in aree che attualmente hanno un clima temperato, o freddo, potrebbero esserne colpite.

Le aflatossine hanno la capacità di creare danni alla salute sia a breve-medio termine, sia cronici. Il fegato è il bersaglio principale: quella di maggiore interesse tossicologico è senza dubbio l’aflatossina B1 (AFB1) perché ha un’azione sui geni e sullo sviluppo del cancro al fegato.

I prodotti ritirati ora sono mandorle sgusciate, prodotte da Almendras Lopez a Frattamaggiore (NA), lotti: