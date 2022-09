Fonte: 123RF Metallo nel formaggio e vetro nell'insalata: ritirati dai supermercati questi prodotti

Come spesso accade, anche in questi giorni sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti in via precauzionale, che potrebbero essere molto pericolosi se consumati, visto che al loro interno sono stati trovati frammenti addirittura di metallo e vetro.

Naturalmente si tratta solo di alcuni specifici lotti di produzione, che il Ministero della Salute indica chiaramente nei suoi avvisi di sicurezza o nei richiami da parte degli operatori commerciali.

Il 12 settembre è stato richiamato un tipo di insalata per via della possibile presenza al suo interno di frammenti di vetro.

Si tratta dell’insalata di patate con olio e aceto da 1 kg a marchio Good Choice, venduto dalla celebre catena di supermercati ALDI, con:

marchio di identificazione Wojnar’s Wiener Leckerbissen

prodotto a Vienna

con data di scadenza 21 settembre 2022.

Il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito in tutte le filiali ALDI. Il prezzo di vendita sarà rimborsato anche in assenza dello scontrino. Per eventuali richieste di chiarimento si prega di contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00).

Il 13 settembre invece è stato ritirato un tipo di formaggio per via della possibile presenza al suo interno di possibili corpi estranei di metallo.

Si tratta del Tronchetto di Capra a marchio President, prodotto da Société Fromagere De Riblaire e venduto da biG S.r.l., con queste caratteristiche:

200g – data di scadenza 6 ottobre 2022 – lotto di produzione 227AD05320

200g – data di scadenza 12 ottobre 2022 – lotto di produzione 232CB05320

1 kg – data di scadenza 25 ottobre – lotto di produzione 238ACN360

1 kg – data di scadenza 25 ottobre – lotto di produzione 238ACN72.

A scopo precauzionale si raccomanda alle persone che hanno acquistato prodotti appartenenti a questi lotti di non consumarli e restituirli al punto vendita. I consumatori possono contattare il numero verde al numero 800191039 nei giorni feriali compreso il sabato mattina.