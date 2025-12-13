Nella quarantanovesima settimana del 2025 l’incidenza delle infezioni respiratorie acute in Italia registra un’ulteriore impennata. I dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, mostrano un valore nazionale pari a 12,4 casi ogni mille assistiti. Il dato conferma la fase di crescita epidemica, tipica del periodo prenatalizio.
Il quadro nazionale
Un deciso aumento rispetto alla settimana precedente, quando era arrivato a 9,34 casi ogni mille assistiti. Il rialzo è sostenuto in particolare dai virus influenzali, che mostrano un alto tasso di positività del 25,3% nei prelievi effettuati in comunità. Accanto all’influenza, contribuiscono all’aumento dei casi il Rhinovirus e Adenovirus. Come di consueto, la fascia pediatrica è la più vulnerabile. Tra i bambini da 0 a 4 anni l’incidenza raggiunge il valore di circa 38 casi ogni mille assistiti, superiore a tutte le altre classi di età. Questi sono i dati nel dettaglio:
- 0-4 anni: 37,89
- 5-14 anni: 16,86
- 15-24 anni: 13,92
- 25-44 anni: 13,47
- 45-64 anni: 9,88
- 65+ anni: 6,19
I dati delle regioni
I dati delle regioni mostrano differenze significative: Piemonte e Sardegna registrano le incidenze più alte, seguite a breve distanza dalla Lombardia. Non sono invece disponibili i dati della Calabria. La tabella sintetizza i dati della settimana 49 del 2025 (6-12 dicembre) del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità:
|Regione / Provincia Autonoma
|Totale Casi (Settimana 2025-49)
|Incidenza Totale (per 1.000 assistiti)
|Abruzzo
|1.512
|11,73
|Basilicata
|76
|12,95
|Calabria
|–
|–
|Campania
|206
|11,09
|Emilia-Romagna
|1.810
|13,50
|Friuli-Venezia Giulia
|339
|10,41
|Lazio
|2.585
|10,91
|Liguria
|511
|7,44
|Lombardia
|6.575
|14,44
|Marche
|255
|12,59
|Molise
|19
|5,69
|Piemonte
|1.589
|14,63
|Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen
|74
|10,26
|Provincia Autonoma di Trento
|143
|8,61
|Puglia
|1.544
|10,57
|Sardegna
|202
|14,57
|Sicilia
|1.491
|12,16
|Toscana
|481
|9,94
|Umbria
|60
|7,10
|Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
|116
|12,76
|Veneto
|1.370
|12,74
I virus che girano
Tra i virus respiratori circolanti, l’influenza si conferma il protagonista sia in comunità (25,3% di positività) che in ambito ospedaliero (28,8%). Nella caratterizzazione dei ceppi, il sottotipo A(H3N2) risulta ampiamente predominante rispetto all’A(H1N1)pdm09, sia negli ambulatori che negli ospedali. Per quanto riguarda il SARS-CoV-2, le percentuali più alte si concentrano nella fascia over 65, a dimostrazione dell’importante della campagna vaccinale in corso per le categorie a rischio.
Nel flusso ospedaliero, accanto all’influenza, si segnalano alte positività per Rhinovirus e Virus Parainfluenzali. Parallelamente, il bollettino riporta un aggiornamento sull’influenza aviaria: all’11 dicembre, sono stati notificati 32 focolai in allevamenti avicoli in Italia, con un picco in Lombardia. È stata inoltre identificata un’infezione da virus A(H5N1) ad alta patogenicità in una volpe in Friuli Venezia Giulia. Si precisa che al momento non è stata rilevata nell’uomo la circolazione di ceppi influenzali “non sottotipizzabili” riconducibili a virus aviari.
Quando arriva il picco
L’andamento attuale, con un’incidenza in rapida ascesa e la chiara predominanza del ceppo A(H3N2), suggerisce che la fase culminante dell’epidemia potrebbe essere imminente. Diversi virologi hanno stimato un picco influenzale tra la fine di dicembre e le prime settimane del gennaio 2026.
L’infettivologo Matteo Bassetti, commentando i nuovi dati della sorveglianza Iss sulle sindromi respiratorie acute, afferma:
È partita l’ondata, la curva sta salendo e continuerà per tutto dicembre per arrivare al picco tra la prima e la seconda settimana di gennaio. In questa settima sono arrivati in reparto casi complicati di polmonite, pericardite e miocardite.