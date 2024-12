Fonte: ANSA L'Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Farmasave.it

L’Autorità Antitrust sta indagando su potenziali pratiche commerciali scorrette nella vendita di prodotti sanitari e farmaci da banco tramite il sito web. È questa l’ipotesi che ha portato all’avvio di un’istruttoria nei confronti di Farmasave.it. Ieri, con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, i funzionari dell’Autorità hanno effettuato ispezioni in diverse sedi della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c.

I motivi dell’istruttoria

L’Autorità ha rilevato che la società avrebbe pubblicato su Farmasave.it informazioni potenzialmente false e ingannevoli riguardo alla disponibilità immediata dei prodotti in vendita e ai tempi di consegna o spedizione.

Inoltre, segnala che i consumatori potrebbero aver incontrato difficoltà nell’esercitare i propri diritti post-vendita, a causa di un insufficiente servizio di assistenza clienti. In questo modo, l’azienda potrebbe aver reso difficile, se non impossibile, l’esercizio del diritto di ripensamento o di recesso, nonché l’ottenimento della sostituzione di prodotti errati o danneggiati, o il rimborso in caso di mancata consegna.

Cos’è Farmasave

La Società Farmacia Internazionale ha la sua sede legale a Firenze e quella operativa a Ercolano, in provincia di Napoli, con un organico di 97 dipendenti. Farmasave.it, la parafarmacia online, è frutto di “tre generazioni di farmacisti che operano in Campania e in Toscana dal 1949”, come riportato sul sito.

La piattaforma offre oltre 50.000 prodotti, che spaziano dai farmaci da banco generici a soluzioni per chi ha particolari esigenze alimentari, come diabetici, celiaci e intolleranti. Tra le categorie disponibili, figurano integratori alimentari, prodotti per lo sport, la circolazione, oltre a cosmesi, igiene, medicina omeopatica e benessere.

Mercato delle farmacie online sempre più florido

Fino a qualche anno fa poteva sembrare fantascienza, ma da tempo le farmacie online sono realtà. Dall’inizio della pandemia ad oggi, le visite mensili agli store online di farmacie e parafarmacie sono aumentate in media del 66%, mentre quelle agli e-commerce del settore beauty sono cresciute del 48%. Questo dato emerge da un’analisi condotta da Industry e Sellout Garage, che si basa su rilevazioni effettuate su 13 portali del settore pharma.

Secondo l’indagine, le visite mensili hanno registrato una forte accelerazione durante il periodo più critico della pandemia, seguita da un rallentamento nel 2022 e da una ripresa nel 2023 e 2024. Gli e-retailer, ovvero gli e-commerce di marchi fisici che continuano a ottenere la maggior parte del loro fatturato dalle vendite tradizionali, hanno sfruttato la varietà del loro catalogo per rafforzare la presenza online. I pure player, cioè i siti che derivano gran parte delle loro entrate dalle vendite online, si sono concentrati sulla fidelizzazione dei clienti, attraverso significativi investimenti pubblicitari e un costante miglioramento dell’esperienza di acquisto.