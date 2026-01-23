Cities@Heart, parte il progetto europeo per ridurre infarto, ictus e demenze vascolari nei centri urbani

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica. Raccontare la scienza e la salute è la sua passione, perché crede che la conoscenza sia alla base di ogni nostra scelta. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

I numeri parlano. E dicono che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte a livello globale, con oltre 20 milioni di decessi all’anno. Non solo: l’impatto economico delle malattie cardiovascolari per l’Unione Europea è superiore al suo bilancio annuale. Bastano queste osservazioni per capire che occorre fare qualcosa. Anche e soprattutto considerano la realtà nelle metropoli grandi e piccole nel vecchio continente dove la diseguaglianza nell’accesso alle prestazioni sanitarie può diventare una concausa importante per incrementare ancora il peso epidemiologico, sociale ed economico delle cardiovasculopatie.

Lo ricorda ESC (European Society of Cardiology) nella nota di presentazione di un progetto che mira proprio a contrastare questo trend nelle città, ricordando che per l’Italia dovrebbe essere Udine il capoluogo in cui partirà l’iniziativa.

Cosa propone l’iniziativa

Circa tre quarti della popolazione europea vive in aree urbane, dove il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari è aumentato da fattori quali povertà, mancanza di accesso all’assistenza sanitaria e stili di vita diversi. Sebbene esistano numerosi interventi per le malattie cardiovascolari, la mancanza di un’implementazione efficace fa sì che spesso questi non raggiungano le persone che ne trarrebbero i maggiori benefici. Ciò è particolarmente evidente nelle popolazioni urbane svantaggiate, come quelle in povertà, nelle persone con disabilità, in alcune altre fasce e nelle donne.

Il progetto nasce grazie all’impegno di un consorzio paneuropeo di 34 partner internazionali. E si concentrerà su obesità, ipertensione, colesterolo alto e diabete, fattori di rischio e concause molto comuni ma prevenibili curabili di morte, infarto ed altre malattie cardiache, ictus e demenza vascolare. L’obiettivo di Cities@Heart è stato concepito è affrontare le complesse problematiche sociali e sanitarie con un approccio integrato che coinvolga l’intera città, modificando le politiche sanitarie attraverso la co-produzione di interventi con le comunità e i leader delle comunità. Il consorzio pubblico-privato è guidato dall’University Medical Center di Utrecht (Paesi Bassi), dall’Università di Birmingham (Regno Unito) e da Novartis.

Cosa prevede

A partire da gennaio 2026, grazie ad un finanziamento dall’Iniziativa Sanitaria Innovativa dell’Unione Europea, il consorzio Cities@Heart progetterà, sperimenterà e valuterà una serie di strategie a livello cittadino per migliorare la salute cardiovascolare per tutti. Il consorzio del progetto coinvolge un’ampia gamma di partner pubblici e privati, nonché l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Rete Europea delle Città Sane, la Federazione Mondiale del Cuore, l’European Heart Network, la Società Europea di Cardiologia e l’Associazione Europea di Sanità Pubblica. Strategie a livello cittadino saranno testate e implementate a Belfast (Irlanda del Nord), Birmingham (Inghilterra), Cork (Repubblica d’Irlanda), Izmir (Turchia), Łódź (Polonia), Udine (Italia) e Utrecht (Paesi Bassi). Strategie di successo possono quindi essere estese all’intera rete di città europee dell’OMS e oltre.

Il parere degli esperti

L’iniziativa è guidata dal Professor Dipak Kotecha, Professore di Cardiologia a Birmingham e Professore Onorario a Utrecht. Si sfrutteranno le infrastrutture esistenti con strategie saranno mirate a combattere obesità, ipertensione, colesterolo alto e diabete, che sono fattori chiave di malattie cardiovascolari comuni, come infarto, ictus, insufficienza cardiaca, fibrillazione atriale e demenza vascolare. Queste patologie hanno un impatto sproporzionato sulle comunità svantaggiate e svantaggiate nelle aree urbane, causando decessi evitabili.

Dipak Kotecha, Direttore Globale di Cities@Heart, nella nota per la stampa di ESC (European Society of Cardiology) commenta:

“Sono stati compiuti enormi progressi per gestire meglio le malattie cardiache e circolatorie, ma rimangono ancora le principali cause di morte al mondo. Cities@Heart mira ad affrontare la principale causa di scarsi risultati: le disuguaglianze nella salute e nell’accesso all’assistenza sanitaria che colpiscono molte comunità all’interno delle nostre città. Svilupperemo congiuntamente approcci con i cittadini interessati, i leader delle comunità, i consigli comunali, i medici, i responsabili delle politiche sanitarie e i partner del settore per ottenere un cambiamento a lungo termine.”