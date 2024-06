Un bambino di 3 anni è morto a seguito di una rara malattia causata dall'aver mangiato formaggio fatto con latte crudo, la SEU: i casi in Italia e i rischi del consumo del latte non pastorizzato.

Fonte: iStock Morto un bambino di 3 anni aver mangiato formaggio fatto con latte crudo

Un bambino di 3 anni è morto alla fine di maggio 2024 dopo aver ingerito formaggio fatto con latte crudo contaminato da Escherichia coli e aver contratto la sindrome emolitico-uremica (SEU). La storia del piccolo Elia, questo il nome del bambino, è stata raccontata dal padre Marco che ha chiesto che il caso di suo figlio resti l’unico di questo tipo, invocando nuove direttive nazionali in tema di etichette chiare sui latticini prodotti con latte crudo.

Bambino di 3 morto dopo ingerito latte crudo

La triste storia di Elia era iniziata quando era stato portato d’urgenza all’Ospedale Gaslini di Genova dopo aver mangiato del formaggio che la sua famiglia aveva acquistato da un’azienda casearia durante una vacanza in montagna. Questo formaggio era a latte crudo non pastorizzato e contaminato da qualche ceppo di Escherichia coli. Il cibo in questione è stato ingerito da Elia nelle settimane prima di Pasqua, con i primi sintomi di dissenteria che si sono verificati dieci giorni dopo.

L’insorgere di sintomi sempre più gravi ha spinto i genitori del bambino a chiedere aiuto all’ospedale pediatrico la mattina della scorsa Pasquetta. Dopo aver trascorso 51 giorni in rianimazione, il bambino di poco meno di 3 anni non ce l’ha fatta, spirando lo scorso 21 maggio. Test medici hanno permesso di evidenziare che il bambino ha sviluppato una rara malattia, la sindrome emolitica-uremica (SEU).

Che cos’è la SEU

L’eco mediatico scaturito dalla morte del bambino di 3 anni ha spinto l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma a spiegare cosa sia la SEU e a cosa è necessario prestare attenzione, specie con i bambini piccoli. “È una malattia che si presenta con insufficienza renale di gravità variabile, piastrine basse e anemia severa – dicono dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Nella maggior parte dei casi, i sintomi compaiono dopo qualche giorno di diarrea senza sangue oppure mista a muco e sangue. Il bimbo di solito arriva al Pronto Soccorso perché i genitori notano che non fa la pipì, è pallido, debole e confuso”.

A causare questa malattia, dicono dal nosocomio specializzato nella cura dei bambini, “è nella maggior parte dei casi un’infezione intestinale da Escherichia coli che determina emolisi, ossia distruzione di globuli rossi e consumo di piastrine, con la formazione di piccolissimi trombi (conglomerati di globuli rossi e piastrine) che danneggiano principalmente i reni. Altri organi, quali cervello e intestino possono anche essere interessati. Per questo il paziente non urina o urina molto poco, è confuso o sonnolento e spesso avverte dolori addominali”.

“I suoi esami – dicono dal Bambino Gesù – mostrano riduzione marcata dei globuli rossi e delle piastrine e rialzo della creatinina, segno di insufficienza renale. Esistono rare forme che non sono dovute all’infezione da E. coli ma che hanno una base genetica, in questo caso non sempre il bambino ha la diarrea”.

Il consumo di latte crudo

Il consumo di latte crudo, a fronte di un maggiore valore nutrizionale rispetto a quello pastorizzato, comporta dei rischi che, seppur contenuti, non possono non essere presi in considerazione. Così come riportato sul sito del ministero della Salute, “il latte crudo può contenere batteri nocivi, che possono essere causa, nell’uomo, di infezioni anche gravi. Batteri patogeni, che possono essere presenti nell’intestino dei bovini da latte, senza causare loro malattia, possono, infatti, contaminare accidentalmente il latte crudo e trasmettere l’infezione all’uomo”. I rischi contenuti, specificano dal dicastero, “non devono essere trascurati, specialmente nei bambini, negli anziani e nelle persone immunodepresse. Si tratta di un pericolo che i trattamenti termici di pastorizzazione o la bollitura consentono di eliminare”.

I casi di SEU in Italia

Per quanto riguarda la SEU, i casi in Italia registrati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono stati 91. A dirlo è l’Istituto Superiore di Sanità che specifica anche come ben il 97,8 per cento dei casi (89) siano riferibili alla popolazione pediatrica (meno di 15 anni). E ancora, “nel 2022, i casi di SEU riportati al Registro sono stati 25,7 in più rispetto alla media annuale registrata nei 10 anni precedenti, con un aumento relativo pari al 39,4 per cento”.