Multe, cartelle e avvisi di pagamento: cosa cambia con la notifica digitale

La transizione digitale della Pubblica Amministrazione compie un altro passo avanti. Manca poco alla registrazione da parte della Corte di Conti e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che introduce la nuova piattaforma per la notifica digitale di multe, cartelle e avvisi di pagamento.

Il provvedimento è stato firmato dai ministri dell’Economia, Daniele Franco, e dell’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao. Le novità comporteranno un notevole risparmio sia per le casse pubbliche sia per i contribuenti (qui abbiamo parlato del boom di truffe Inps: ecco come riconoscerle e a cosa stare attenti).

La legge sulla transizione digitale

Come dichiarato nell’articolo 1 della legge n. 160/2019, la trasformazione digitale delle PA è stata introdotta “per rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini”.

L’introduzione di una piattaforma per la notifica digitale di atti e avvisi di accertamento tributari è stata prevista poi dal comma 402 della legge di Bilancio 2020, dall’art. 26 del decreto legge n. 76/2020 e dettagliata dall’articolo 26 del Decreto Semplificazioni.

Come funzionerà la notifica digitale

In attesa della versione definitiva del decreto, e in assenza di modifiche clamorose, la notifica digitale dovrebbe prevedere i seguenti punti sia per le amministrazioni sia per i cittadini:

adesione al servizio : per le PA dovrà essere indicato il nome di un funzionario incaricato;

: per le PA dovrà essere indicato il nome di un funzionario incaricato; accesso alla piattaforma da parte del funzionario o del privato cittadino tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica;

da parte del funzionario o del privato cittadino tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica; caricamento del documento da notificare sulla piattaforma, con l’inserimento del codice fiscale e del domicilio del cittadino;

da notificare sulla piattaforma, con l’inserimento del codice fiscale e del domicilio del cittadino; generazione da parte del sistema del codice identificativo dell’operazione e relativa consegna all’interessato.

Compiuto l’accesso nella piattaforma, ogni cittadino potrà eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare i documenti caricati dalle varie amministrazioni ed eventualmente scaricarne una copia digitale o inviarla. Per quanto riguarda invece aziende e persone giuridiche, dovranno essere inseriti Spid o CIE dei rispettivi legali rappresentanti.

La notifica verrà inviata tramite Pec presso il domicilio digitale scelto dall’interessato. Nel caso in cui invece il cittadino non avesse una casella di posta elettronica certificata, o un servizio elettronico di recapito certificato, l’amministrazione sarà tenuta a inoltrare la tradizionale notifica cartacea (recentemente è partita la possibilità del cambio residenza online in tutta Italia: come si fa).

Adesione al servizio

Vediamo nel dettaglio ogni singolo passaggio, a cominciare dall’adesione. Il gestore della piattaforma invia al domicilio digitale del mittente il modulo di adesione generato dal sistema. Il mittente restituisce a sua volta il documento, sottoscritto con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.