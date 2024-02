Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, Donald Trump è il maggior favorito alla corsa della presidenza degli Stati Uniti d’America rispetto Joe Biden. Per le elezioni in programma per il 5 novembre, l’attenzione degli elettori è oggi sull’attuale presidente in carica (Biden appunto) e il suo predecessore nonché ex presidente (Donald Trump). Insomma, a differenza di quanto accadeva nel 2020, sembra che non ci siano sfidanti credibili o appetibili all’interno dei partiti.

Vediamo, nel dettaglio, le percentuali.

Cosa dicono i sondaggi

Quello che emerge dai dati dell’ultimo sondaggio pubblicato dall’Economist, Donald Trump, rappresentante del Partito Repubblicano, gode di un sostegno che varia dal 41% al 51%, e che attualmente si attesa su una media del 46%. Joe Biden invece, esponente del Partito Democratico, registra un sostegno compreso tra il 39% e il 49%, con una media del 44%.

Se le elezioni si tenessero oggi, Trump batterebbe Biden di circa +3,8 punti a livello nazionale e con vantaggi simili in stati chiave come Georgia, Nevada, Michigan e Arizona.

Il quotidiano The Economist sta monitorando da vicino la competizione elettorale, fornendo aggiornamenti sui sondaggi più recenti. Tuttavia, è importante sottolineare che i sondaggi pre-elettorali hanno una capacità predittiva limitata fino alla fine dell’estate nell’anno delle elezioni.

Infatti, il confronto tra i due candidati è destinato a diventare uno dei rematch elettorali più significativi degli ultimi decenni. Dopo la sua sconfitta alle elezioni precedenti, Donald Trump si è trovato coinvolto in diverse vicende giudiziarie legate al tentativo di sovvertire il risultato elettorale. Biden, invece, ha governato in un periodo caratterizzato da inflazione elevata e questioni internazionali spinose come la questione Afghanistan, la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente.

Entrambi i contendenti sono impopolari e, per molti americani, l’elezione rappresenterà più un referendum su chi è il “male minore”. In conclusione, il confronto tra Trump e Biden continua a dominare il panorama politico americano, di fatto perché non c’è un altro possibile e appetibile candidato.

Perché Biden rischia di perdere le elezioni USA

Un dato di fatto è che, ad oggi, l’attuale presidente Joe Biden sta decisamente perdendo terreno sul campo della popolarità rispetto al passato. Le preferenze degli elettori e il sostegno pubblico continuano a diminuire e i sondaggi indicano un crescente disappunto nei confronti della sua amministrazione.

Una delle principali preoccupazioni per gli elettori democratici è la mancanza di un cambiamento significativo da quando Biden è al potere, il che potrebbe compromettere gravemente le sue possibilità di rielezione nel prossimo ciclo elettorale. Anche se si confronta con i suoi predecessori in carica, Biden mostra un sostegno pubblico notevolmente più basso, con un indice di gradimento negativo che supera quello di Trump nel corrispondente periodo del suo mandato.

Anche confrontando la situazione con presidenti del passato, che hanno perso le elezioni nonostante indici di gradimento positivi (più alti rispetto a quelli di Biden di oggi), emerge un quadro scoraggiante per l’attuale presidente.

Tuttavia, c’è ancora tutto il tempo perché i democratici più scettici cambino idea e la percezione dell’economia cambi in meglio. Inoltre, l’idea che Trump vinca effettivamente le elezioni potrebbe spingere gli elettori democratici americani ad andare a votare, anche se non entusiasti della leadership di Biden.