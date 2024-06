Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Elezioni Usa, primo scontro in tv Biden vs Trump: frasi pungenti e frecciatine

Nella notte, gli studi della Cnn hanno ospitato il primo faccia a faccia televisivo tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, l’attuale presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump. I media americani concordano: Biden ha avuto una performance debole, con voce roca e frasi confuse. Trump, in confronto, è apparso pieno di energia, sebbene abbia evitato molte domande.

Joe Biden Vs Trump: che cosa si sono detti, i temi trattati

Il presidente in carica ha mostrato segni di affaticamento, con una voce debole e roca, spiegata tardivamente dalla sua campagna elettorale costosissima come effetto di un raffreddore. La sua balbuzie è apparsa più frequente del solito, accompagnata da frasi confuse e ripetute meccanicamente, con uno sguardo spesso perso nel vuoto. Una prestazione debole, che ha suscitato preoccupazione tra i democratici, consapevoli del rischio che ciò possa influire negativamente sui sondaggi.

In netto contrasto, Donald Trump è apparso energico e in controllo, riuscendo a mantenere la sua consueta aggressività sotto una certa misura di controllo. Nonostante abbia evitato di rispondere a molte domande e abbia ripetuto diverse cose non proprio vere, la sua presenza è stata percepita come forte. La questione dell’età e della lucidità, data l’età avanzata di entrambi i candidati, era al centro dell’attenzione.

Il tema economico ha aperto il dibattito. Joe Biden ha criticato duramente la gestione di Trump: “L’economia che mi ha lasciato era collassata. C’è ancora molto da fare, soprattutto per la classe operaia. Quando Trump se ne è andato c’era il caos, il caos totale”. Donald Trump ha ribattuto: “L’inflazione sta uccidendo il nostro Paese“.

Sul tema dell’aborto, Trump ha dichiarato che non bloccherà l’uso delle pillole abortive se tornerà alla Casa Bianca, ma ha rivendicato la decisione della Corte Suprema di abolire il diritto all’aborto a livello nazionale, decisione rimandata ai singoli Stati. Biden ha giudicato la sentenza “terribile” e ha accusato Trump di aver nominato giudici conservatori.

Il confronto si è fatto acceso sul tema dell’immigrazione. Biden ha accusato Trump di esagerare e mentire, affermando che gli unici terroristi entrati in America sono arrivati durante la sua amministrazione. Trump ha risposto sostenendo che le politiche di Biden hanno aperto le frontiere a immigrati illegali e pericolosi, causando un aumento della criminalità.

Durante il dibattito, Trump ha dribblato diverse domande chiave, preferendo spesso deviare il discorso verso altri argomenti o utilizzando risposte evasive. Ad esempio, quando gli è stato chiesto di chiarire la sua posizione sulla soluzione dei due Stati in Medio Oriente, ha evitato di rispondere direttamente, limitandosi a dichiarazioni generiche sul sostegno a Israele.

In più occasioni, Trump ha reiterato affermazioni che sono state ampiamente contestate e verificate come false dai fact-checkers. Tra queste, la sua affermazione riguardo all’inflazione e alla situazione economica, attribuendo colpe a politiche recenti senza fornire evidenze concrete, e l’affermazione secondo cui la guerra in Ucraina non sarebbe scoppiata sotto la sua leadership, non supportata da analisi geopolitiche indipendenti.

Lo studio della Cnn ha visto un’atmosfera tesa, quasi da guerra fredda. I due candidati non si sono stretti la mano e non si sono guardati neppure durante le pause pubblicitarie, a testimonianza della profonda distanza e polarizzazione che caratterizza attualmente il Paese. Il dibattito è stato giudicato di bassa qualità, con continui scontri e accuse reciproche di menzogne.

Scontri verbali e accuse pesanti

Gli insulti personali non sono mancati: Biden ha definito Trump “perdente e idiota”, mentre Trump ha ricordato i problemi legali del figlio di Biden, Hunter.

In un momento curioso, per non farsi mancare nulla, i due candidati si sono sfidati sui rispettivi record atletici. Biden ha accettato di giocare a golf solo se Trump avesse portato la sua borsa, un chiaro riferimento al peso dell’ex presidente. Trump ha concluso dichiarando “totalmente inaccettabile ogni forma di violenza alle prossime elezioni” e si è impegnato a riconoscerne l’esito solo se saranno “libere, giuste e legali”.