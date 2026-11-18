Un codice malevolo ha compromesso 178 portali tra cui Ikea, Zoom e Bbc: tra gli obiettivi i dati delle carte di credito e dispositivi Apple.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

Per alcune ore, un'operazione di skimming ha reso vulnerabili i dati di centinaia di migliaia di utenti

Non c’è tregua per la sicurezza informatica. Durante la giornata di lunedì, un attacco informatico ha colpito decine di siti tra i più visitati al mondo, mettendo a rischio i conti correnti di milioni di consumatori. Secondo quanto ricostruito dal ricercatore di cybersicurezza Scott Helme e confermato dalla società HudsonRock, sono stati 178 le organizzazioni che hanno diffuso involontariamente agli utenti un codice Java dannoso.

Il vettore dell’offensiva non è stata una violazione diretta dei singoli portali, bensì una compromissione della catena di fornitura digitale passata attraverso Optimizely, una popolare piattaforma terza utilizzata per testare e ottimizzare le prestazioni delle proprie pagine web.

I colossi colpiti: da Zoom e Ikea fino a Bbc e Hsbc

L’attacco si è svolto attraverso una pratica che si chiama skimming. Consiste nell’inserire una stringa di codice aliena all’interno del testo dalla piattaforma. Poiché sono migliaia le aziende che integrano Optimizely nei propri siti ufficiali, nel giro di poche ore persino navigare per tenersi informati sulle vicissitudini del mondo è diventata un’operazione pericolosa.

Tra i nomi più noti delle 178 aziende coinvolte figurano:

Zoom e Salesforce per quanto riguarda il settore tech;

dal comparto finanziario è stato accertato il coinvolgimento del gruppo bancario Hsbc e l’agenzia di rating e dati creditizi Equifax;

nell’ambito del retail e dell’arredamento figura il gigante svedese Ikea;

nel settore dei media internazionali sono stati interessati i siti di Bbc, Cnn e FoxNews.

Fortunatamente sono bastate poche ora ai tecnici della piattaforma per individuare lo script malevolo. Nel frattempo, però, diverse aziende colpite sono state costrette ad andare offline.

Quali erano gli obiettivi del virus

Il codice dannoso era progettato spiare i dati digitati dagli utenti durante la navigazione. Gli obiettivi erano presumibilmente i seguenti:

sostituire gli indirizzi di destinazione delle transazioni con il wallet degli hacker;

intercettare i numeri di carta e dei relativi codici di sicurezza;

furto di cookies e acquisizione di screenshot;

sfruttare punti di vulnerabilità degli iPhone.

Quali sono i rischi concreti per l’Italia

Sebbene i principali domini citati nell’indagine siano multinazionali anglosassoni e americane, esistono comunque dei rischi per gli utenti italiani. Questo perché molte aziende colpite registrano ogni giorno migliaia di accessi anche dall’Italia per acquisti online, riunioni di lavoro o consultazione di notizie.

L’incidente spinge tutti quanti a interrogarsi sulla vulnerabilità della supply chain digitale. Insomma, dove ci sono collaborazioni da terze parti, il rischio di fuga di dati è dietro l’angolo. Un rischio che si inserisce in un quadro di allerta globale sempre più critico.

Cosa fare per mettere al sicuro dati e dispositivi

Per gli utenti italiani che temono di aver navigato i siti interessati nella giornata del 16 novembre, gli esperti di sicurezza informatica raccomandano alcune verifiche rapide ma fondamentali: