ANSA Sondaggi politici oggi, FdI stabile al 27%: il PD scende al 20,8%, M5S al 12,6%.

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano la tenuta di Fratelli d’Italia al 27%, mentre il Partito Democratico va al 20,8% e il Movimento 5 Stelle al 12,6%.

Per quanto riguarda le coalizioni, questa settimana la compagine di Governo supera il campo largo.

Sondaggi politici oggi

Qui di seguito si riporta la Supermedia YouTrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto. Il monitoraggio è stato pubblicato in data 24 settembre e fra le parentesi viene indicata la variazione rispetto alle politiche del 25 settembre 2022:

Fratelli d’Italia – 27% (+1%);

Partito Democratico – 20,8% (+1,8%);

Movimento 5 Stelle – 12,6% (-2,8%);

Futuro Nazionale – 7,8% (N/A);

Forza Italia – 7,4% (-0,7%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+2,9%);

Lega – 5,6% (-3,2%);

Azione – 3,4% (N/A);

Italia Viva – 2,2% (N/A);

+Europa – 1,5% (-1,3%);

Noi moderati – 1,1% (+0,2%);

Sud Chiama Nord – 1,1% (+0,3).*

* Non rilevato da Eumetra, Ixè, Only Numbers, Tecnè e Youtrend.

Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 10 al 23 settembre ed è stata effettuata il 24 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione 17 settembre), Ixè (10 settembre), Noto (22 settembre), Only Numbers (11, 15 e 18 settembre), Piepoli (11 e 21 settembre), Swg (14 e 21 settembre), Tecnè (9 e 16 settembre) e YouTrend (24 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica

Fin qui abbiamo osservato le variazioni rispetto alle elezioni politiche del 2022. Ma come è cambiato il consenso elettorale nell’arco dell’ultima settimana?

FdI incassa un +0,4%, il PD cede il – 0,3% e il M5S retrocede del -0,1%. Andando avanti: FN avanza del +0,1%, FI rimane stabile, AVS perde il -0,1% e la Lega rimane stabile. E ancora: Azione perde il -0,1%, così come IV mentre +E e NM sono stabili.

Passiamo ora ad analizzare i dati più interessanti della settimana.

FdI con il suo 27% è ancora competitivo; è vero che esattamente un anno prima, nella rilevazione YouTrend/Agi del 25 settembre 2025, il partito di Giorgia Meloni era dato al 30%. Ma dopo quattro anni di legislatura un calo del consenso può essere considerato fisiologico. Il PD ruota attorno al perno del 21%, a volte andando di qualche decimale sotto e a volte andando di qualche decimale sopra (oggi sta al 20,8%). Il M5S è caduto sotto la soglia del 13% e stenta a risalire (oggi al 12,6%). Ma il dato più interessante riguarda il partito più giovane della politica italiana, ovvero FN di Roberto Vannacci, che questa settimana cresce di un decimale andando al 7,8%; per la prima volta, dopo settimane di crescita vigorosa, la corsa del generale si è trasformata in una camminata.

Le coalizioni

Come è noto, la campagna elettorale è iniziata e i partiti sono in fermento per capire che direzione dare alle alchimie politiche.

A destra si ragiona per capire se convenga inserire Vannacci nella squadra. E a sinistra si cerca di capire chi dovrà essere il candidato premier (anche valutando se convenga o meno fare le primarie del campo largo) e cosa si dovrà scrivere nel programma comune. Facciamo dunque alcune ipotesi sui numeri.

Qui lo stato della coalizione conservatrice:

centrodestra (FdI, FI, Lega, NM) – 41,1%;

centrodestra con Vannacci – 48,9%.

Qui lo stato della coalizione progressista: