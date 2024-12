Fonte: IPA Giorgia Meloni perde terreno nei sondaggi politici.

Si accorcia nuovamente la forbice tra i due più importanti schieramenti politici italiani: Fratelli d’Italia e il Partito Democratico hanno ormai solo 5 punti di differenza. Il testa a testa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein appare sempre più vicino, ma la differenza tra le rispettive coalizioni continua a essere la stessa. Vediamo chi vincerebbe se si andasse alle elezioni oggi secondo gli ultimi sondaggi.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

La Supermedia di YouTrend e Agi calcola la media ponderata delle intenzioni di voto degli italiani rilevate. Vediamo i dati delle nuove rilevazioni del 12 dicembre 2024, con il confronto con i dati dei precedenti sondaggi politici:

Fratelli d’Italia: 28,5% (-0,5);

Partito Democratico: 23,6% (+0,4);

Movimento 5 Stelle: 11,5% (+0,1);

Forza Italia: 9% (-0,2);

Lega: 8,8% (=);

Alleanza Verdi e Sinistra: 6,2% (-0,1);

Azione: 2,8% (+0,1);

Italia Viva: 2,3% (=);

+Europa: 2,1% (+0,1);

Noi Moderati: 1% (=).

Gli istituti presi in considerazione sono Eumetra, Euromedia, Ipsos, Ixè, Noto, Quorum, Swg e Tecnè con i dati raccolti tra il 30 novembre e l’11 dicembre 2024.

Le percentuali delle coalizioni: tutti i confronti

Vediamo quali sono oggi le percentuali raccolte delle varie coalizioni e il confronto con le elezioni europee del 2024 e le politiche per il rinnovo del Parlamento del 2022.

Al 12 dicembre la situazione era questa:

Centro-destra: 47,3%;

Centro-sinistra: 31,8%;

Movimento 5 Stelle: 11,5%;

Terzo Polo: 5,1%;

Altri: 4,3%.

Alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024, invece:

Centro-destra: 46,4%;

Centro-sinistra: 32,1%;

Movimento 5 Stelle: 9,8%;

Terzo Polo: 7,1%;

Altri: 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

Centro-destra: 43,8%;

Centro-sinistra: 26,1%;

Movimento 5 Stelle: 15,4%;

Terzo Polo: 7,8%;

Altri: 6,9%.

Perché il centro-destra è ancora in vantaggio

Nonostante Elly Schlein stia avanzando nelle preferenze di voto degli italiani, dunque, la coalizione di centro-destra guidata da Giorgia Meloni è ancora quella che otterrebbe complessivamente più voti se si andasse oggi alle elezioni.

Bisogna infatti tenere in considerazione il brusco calo dell’ex Terzo Polo e del Movimento 5 Stelle. I voti dei pentastellati, tra l’altro, potrebbero non confluire nel centro-sinistra in caso non si riesca a trovare un accordo su un programma progressista. Ad affermarlo è stato Giuseppe Conte in una recente intervista a Repubblica, parlando di un’apertura verso il Pd.

Le dichiarazioni politiche di Pier Silvio Berlusconi

Dall’altra parte qualcosa si muove tra le fila degli azzurri, con Pier Silvio Berlusconi sempre più politico. Negli ultimi giorni ha parlato di ius scholae e dichiarato che non è intenzionato cedere Forza Italia – tra gli interessati a rilevare e guidare il partito di famiglia ci sarebbero nomi illustri come Letizia Moratti.

Per ora sembra improbabile una discesa in campo imminente del rampollo di Arcore, ma tutti gli indizi sembrano puntare a una fase preparativa in vista delle prossime elezioni politiche. Su carta mancano ancora due anni, ma tanto dipenderà dalla discussa Manovra 2025 che sta infuocando le forze del Governo, sempre più divise nonostante i proclami, e che potrebbe mettere fine prematuramente alla legislatura.