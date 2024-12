Fonte: IPA Il governo di Giorgia Meloni è stabile, come confermano i sondaggi politici.

Continua anche questa settimana ad accorciarsi la forbice tra i primi due partiti del nostro Paese: Fratelli d’Italia e Partito Democratico distano sempre meno. Giorgia Meloni continua però a guidare lo schieramento più importante e il centro-destra, nonostante le tensioni che monitoriamo da tempo, continua a essere particolarmente stabile. I piani delle opposizioni – e di alcuni alleati – per far cadere l’Esecutivo appaiono ancora irrealizzabili, visto il consenso di cui godono la premier e la sua maggioranza.

Ma cosa dicono i sondaggi politici questa settimana? Subiscono ancora il colpo delle ultime elezioni regionali, che hanno visto la rimonta del centro-sinistra, che però non riuscirebbe a vincere le politiche se si andasse al voto oggi – a meno che non si concretizzi un Campo Largo in cui includere anche centristi e moderati.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

La Supermedia di YouTrend e Agi calcola la media ponderata delle intenzioni di voto degli italiani rilevate. Vediamo i dati delle nuove rilevazioni del 6 dicembre 2024, con il confronto con i dati dei precedenti sondaggi politici:

Fratelli d’Italia: 28,9% (-0,2);

Partito Democratico: 23,2% (+0,4);

Movimento 5 Stelle: 11,6% (+0,2);

Forza Italia: 9,1% (-0,1);

Lega: 8,7% (-0,2);

Alleanza Verdi e Sinistra: 6,2% (-0,2);

Azione: 2,4% (-0,3);

Italia Viva: 2,3% (+0,1);

+Europa: 2% (=);

Noi Moderati: 1,2% (+0,3).

Gli istituti presi in considerazione sono Emg, Eumetra, Euromedia, Ipsos, Noto, Swg e Tecnè, con i dati raccolti tra il 23 novembre e il 3 dicembre.

Le percentuali delle coalizioni: tutti i confronti

Vediamo quali sono oggi le percentuali raccolte delle varie coalizioni e il confronto con le elezioni europee del 2024 e le politiche per il rinnovo del Parlamento del 2022.

Al 5 dicembre la situazione era questa:

Centro-destra: 47,9%;

Centro-sinistra: 31,4%;

Movimento 5 Stelle: 11,6%;

Terzo Polo: 4,7%;

Altri: 4,4%.

Alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024, invece:

Centro-destra: 46,4%;

Centro-sinistra: 32,1%;

Movimento 5 Stelle: 9,8%;

Terzo Polo: 7,1%;

Altri: 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

Centro-destra: 43,8%;

Centro-sinistra: 26,1%;

Movimento 5 Stelle: 15,4%;

Terzo Polo: 7,8%;

Altri: 6,9%.

Italia mai così stabile, ma attenzione alla Manovra

Con 777 giorni dal suo inizio, il governo guidato da Giorgia Meloni è oggi il settimo più longevo della Storia d’Italia. Gode, insomma di un’ottima salute, nonostante le tante critiche e le minacce di una fine anticipata arrivate anche dall’interno – l’ultima guerra intestina si è combattuta per l’abbassamento del canone Rai, che ha diviso la maggioranza.

Il dato è ancora più sensazionale in un periodo in cui è andata in scena la crisi di governo in Francia, alla ricerca di un nuovo premier per sostituire Michel Barnier, sfiduciato da sinistra ed estrema destra, e Germania, dove sono state chiamate le elezioni anticipate dal premier Olaf Scholz.

I due baluardi economici e politici dell’Europa unita cedono sotto le pressioni dell’economia e degli esteri. A creare il malcontento a Parigi è stata una Legge di Bilancio con pesanti tagli ai servizi, mentre a Berlino si è bloccato tutto per la nuova tranche di fondi all’Ucraina.

C’è poco da gioire dei fallimenti altrui, comunque. Da una parte non è escluso che le spaccature politiche dell’asse francotedesco possano innescare un effetto domino sui mercati continentali, trasformandosi in una crisi economica per tutta l’eurozona. Dall’altra bisogna tenere a mente che la Manovra 2025, nonostante la benedizione dell’Ue, non è ancora scritta su pietra e potrebbe causare nuove frizioni tra i partiti italiani.