Giorgia Meloni trascorre le vacanze in una masseria di lusso in Puglia, riservata esclusivamente per lei e il suo staff. Costo: oltre 8.000 euro a notte

Fonte: ANSA Quanto costa il soggiorno della Meloni in Puglia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto ancora una volta di trascorrere le sue vacanze estive in Puglia, in un’esclusiva struttura situata tra Ceglie Messapica e Villa Castelli, nel cuore della Puglia. Si tratta di un resort di lusso, dove il costo per una notte parte da 1.370 euro a stanza. L’intera struttura, che conta sei camere, è stata riservata per il soggiorno della premier e del suo gruppo ristretto, composto da familiari e collaboratori.

Un legame consolidato con la Puglia

Masseria Beneficio è un luogo che offre riservatezza e tranquillità. Con sei camere disponibili, l’affitto completo della masseria supera gli 8.000 euro per notte. La premier Giorgia Meloni è arrivata qui l’11 agosto e ha soggiornato con la figlia Ginevra, l’ex compagno Andrea Giambruno, la sorella Arianna, il marito Francesco Lollobrigida e altri membri del suo staff. La struttura è stata riservata esclusivamente per loro, evitando la presenza di altri ospiti e garantendo così il massimo della sicurezza.

La masseria si trova anche in una zona singolare, a ridosso di una cava ancora in attività, di proprietà dello stesso titolare della masseria, che si chiama Andrea Chirulli. L’imprenditore pugliese, che ha costruito un importante business partendo dalla gestione della cava, ha fatto della masseria un resort esclusivo che non apre sempre. La vicinanza con la cava e il rumore derivante dalle attività estrattive rendono difficile tenere aperta la struttura in presenza di ospiti, il che spiega la sua natura riservata e non sempre accessibile al pubblico.

Giorgia Meloni conosce bene la zona di Ceglie Messapica, che frequenta ormai da diversi anni. La scelta di questa masseria come meta delle sue vacanze si è consolidata negli ultimi tre anni, grazie anche al rapporto costruito con il proprietario. In passato, la premier aveva soggiornato in altre strutture della zona, ma ora sembra preferire questa masseria per il suo isolamento e la possibilità di godere di momenti di relax lontano dal clamore pubblico.

Palazzo Chigi in masseria

Durante il soggiorno, la presidente del Consiglio ha comunque continuato a lavorare, mantenendo attivi i contatti con il suo staff. Alcuni problemi tecnici legati alla connessione internet hanno richiesto l’intervento di tecnici nella struttura. Inoltre, Masseria Beneficio non dispone di un ristorante interno, per cui gli ospiti si sono organizzati con la spesa, come dimostrano le immagini di Andrea Giambruno e Marcello Gemmato intenti a fare acquisti in un supermercato locale.

Oggi 20 agosto, attorno al tavolo di pietra bianca che domina lo scenario tra i trulli e la piscina, si sono riuniti la premier, il ministro Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini, che stanno trascorrendo le vacanze tra le spiagge del Salento e la masseria di Bruno Vespa a Manduria. Questa cena, seguita da una partita a burraco, riprende un consueto appuntamento estivo, durante il quale verranno affrontati temi strategici per il futuro della maggioranza. Tra questi, non solo la legge di bilancio, ma anche il delicato tema del nuovo Commissario europeo e le dinamiche politiche interne alla Lega.

A rendere la serata ancora più interessante potrebbe essere la visita di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, attualmente in vacanza in Valle d’Itria. Insomma, sono tutti in Puglia come nel G7 di giugno. Le due leader hanno mantenuto contatti regolari e, anche se Metsola è vicina al termine del suo soggiorno, un incontro informale potrebbe avvenire per scambiare qualche parola e rafforzare ulteriormente il loro rapporto.