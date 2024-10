Fonte: 123RF Le migliori cantine in Italia

Il prestigioso riconoscimento dei Tre Bicchieri della guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso quest’anno ha registrato un record di nuovi ingressi.

Ben 52 cantine sono state premiate per la prima volta con il massimo riconoscimento.

Il premio Tre Bicchieri della guida Vini d’Italia 2025

La guida Vini d’Italia 2025, tradotta in più lingue (tra cui inglese, tedesco, cinese e giapponese), è un punto di riferimento per il mondo enologico italiano. Ottenere quindi i Tre Bicchieri significa essere considerati tra i migliori produttori di vini italiani. Un riconoscimento, questo, che aumenta la visibilità e la reputazione delle cantine premiate.

Quest’anno, tra i premiati di Gambero Rosso ci sono non solo cantine storiche che hanno cambiato marcia, ma anche cooperative e aziende familiari che hanno visto un salto di qualità grazie al passaggio generazionale. Accanto a queste, emergono cantine artigianali meno note al grande pubblico, che si distinguono per l’interpretazione raffinata di varietà autoctone, dimostrando una profonda conoscenza del territorio.

Le regioni con le migliori cantine in Italia, tra novità e primi premi

Il 2025 segna una presenza notevole di nuove cantine premiate da Nord a Sud. La regione più ricca di novità è la Toscana con 7 nuovi ingressi, seguita da Piemonte, Marche e Friuli Venezia Giulia, ognuna con 6 nuove realtà premiate. Anche il Trentino-Alto Adige si fa notare con 5 nuovi ingressi, sia nel settore delle bollicine con il Trentodoc, sia tra i vini fermi.

Tra le novità merita attenzione la prima premiazione in Molise, grazie ai Tenimenti Grieco e alla loro versione moderna di Tintilia, un rosso che riflette l’alta quota dei vigneti molisani. Tra i vini bianchi premiati per la prima volta, prevalgono lavorazioni in acciaio o cemento, come nel caso del Lugana della cantina Marangona, segnando un cambiamento rispetto all’uso prevalente della botte grande di dieci anni fa.

Le cantine italiane inserite nella guida Tre Bicchieri 2025

Le cantine che quest’anno fanno il loro ingresso nella guida Tre Bicchieri 2025, sono:

In Valle d’Aosta

Pianta Grossa: VdA Nebbiolo Dessus 2022

In Piemonte

Paolo Angelini: Grignolino del M.to Casalese Arbian 2023

Bava-Cocchi: Alta Langa Extra Brut Bio 2019

Cossetti 1891: Nizza Crivelletto 2022

Tenuta Montemagno: Barbera d’Asti Sup. Mysterium 2019

Vigneti Repetto: Colli Tortonesi Timorasso Derthona Origo 2021

Roberto Sarotto: Barbera d’Alba Elena La Luna 2022

In Lombardia

Marangona: Lugana Cemento 2022

San Cristoforo: Franciacorta Dosaggio Zero ND

F.lli Turina: RGC Valtènesi Chiaretto Cl. Fontanamora 2022

I Vitari: Valtellina Sup. Grumello SO 2021

In Trentino Alto Adige

De Vigili: Teroldego Rotaliano Sup. Ottavio Ris. 2019

Etyssa: Trento Extra Brut Cuvée N. 8

Lorenz Martini: A. A. Spumante Pas Dosé Comitissa Ris. 2020

Tenuta Pfitscher: A. A. Pinot Nero Matan Ris. 2021

Tenuta Hans Rottensteiner: A. A. Santa Maddalena Cl. V. Premstallerhof 2023

In Veneto

Canoso: Soave Cl. Sup. Le Coste Verso 2021

In Friuli Venezia Giulia

Bajta – Fattoria Carsica: Kronos Vitovska 2018

Cantina Produttori Cormòns: Collio Bianco Uve Autoctone 2022

Muzic: Collio Bianco Stare Brajde Uve Autoctone 2022

Paraschos: Collio Friulano Kaj Ris. 2021

Teresa Raiz: FCO Schioppettino 2021

Vigne del Malina: Chardonnay 2019

In Emilia Romagna

Umberto Cesari: Umberto 2021

Fattoria Moretto: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2023

In Toscana

Giovanni Chiappini: Bolgheri Rosso Sup. Guado de’ Gemoli 2021

Colognole: Chianti Rufina Terraelectae Vigna Le Rogaie Ris. 2021

Cortonesi: Brunello di Montalcino I Poggiarelli 2019

Fontuccia: Caperrosso Senti Oh! 2023

Podere 414: Morellino di Scansano V. Bersagliere Ris. 2018

Sassotondo: Maremma Toscana Ciliegiolo San Lorenzo 2021

Teruzzi: Vernaccia di San Gimignano Sant’Elena Ris. 2020

Nelle Marche

Cimarelli: Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Selezione Cimarelli Ris. 2022

Crespaia: Bianchello del Metauro Sup. Chiaraluce 2022

Edoardo Dottori: Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Kochlos Ris. 2022

Quntì: Falerio Pecorino Al MonteNero 2022

La Valle del Sole: Piceno Sup. 2020

In Abruzzo

Cingilia: Cerasuolo d’Abruzzo 2023

Spinelli: Trebbiano d’Abruzzo Le Stagioni del Vino 2021

Torre Zambra: Villamagna 2022

In Molise

Tenimenti Grieco: Molise Tintilia 200 Metri 2023

In Campania

Fappiano: Falanghina del Sannio 2022

In Puglia

Amastuola: Bialento 2023

Masseria Borgo dei Trulli: Primitivo di Manduria Mirea 2022

Masseria Cuturi: Zacinto 2023

In Sicilia

Feudo Arancio: Sicilia Hedonis Ris. 2022

Francesco Intorcia Heritage: Marsala Vergine Secco Tino n. 8 2004

Aldo Viola: Krimiso 2019

In Sardegna