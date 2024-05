Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Candidati europee: lista degli impresentabili

La Commissione parlamentare Antimafia ha rilasciato una lista dei “candidati impresentabili” alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Il presidente della Commissione, Chiara Colosimo, ha annunciato i nomi dei candidati che sono in violazione del Codice di autoregolamentazione e che evidenziano criticità legate ai procedimenti giudiziari. Sebbene la designazione di “impresentabili” non comporti l’esclusione dalle liste, rappresenta un avvertimento etico significativo per gli elettori e anche per i partiti.

Candidati non a norma: perché sono “impresentabili”

Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, ha espresso soddisfazione per la tempistica delle verifiche, sottolineando l’importanza di fornire informazioni corrette e tempestive agli elettori. Ha evidenziato la necessità di un controllo preventivo prima della presentazione delle liste e ha annunciato che la Commissione sta lavorando per modificare il Codice di autoregolamentazione per migliorare ulteriormente il processo.

I candidati segnalati infatti non rispettano il Codice, ovvero un insieme di impegni etici senza valore vincolante per i partiti. Questo codice è stato stilato dalla Commissione Antimafia per garantire la trasparenza e l’integrità delle candidature, non solo alle elezioni europee. Le violazioni sono principalmente legate a procedimenti giudiziari in corso o conclusi con condanne.

Sebbene le candidature segnalate non siano escluse automaticamente dalle liste, la loro inclusione nell’elenco rappresenta una sorta di allarme etico per gli elettori, di cui una buona parte saranno giovani.

Chi sono gli impresentabili: la lista con le motivazioni della Commissione Antimafia

La Commissione Antimafia, su 817 candidati, ha riscontrato solo 7 profili non ‘a norma’. Un dato in miglioramento rispetto al passato. Ma chi sono gli “impresentabili”? Ecco la lista con le motivazioni.