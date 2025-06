Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Le amministrative 2025 hanno coinvolto anche Matera, Taranto e Nuoro, tre capoluoghi arrivati al voto in una tornata con calendario differenziato: primo turno il 25 e 26 maggio e ballottaggi l’8 e 9 giugno per i comuni delle regioni a statuto ordinario, mentre in Sardegna, come previsto dalla normativa regionale, si è votato solo l’8 e 9 giugno. In tutto, sono stati 117 i comuni interessati nelle regioni ordinarie, più altri 9 in Sicilia, con circa due milioni di elettori chiamati a scegliere chi guiderà le amministrazioni locali nei prossimi cinque anni.

L’affluenza media nazionale al primo turno si è attestata intorno al 56%, sostanzialmente in linea con il passato, nonostante la coda di maggio e le temperature da weekend lungo. Il centrosinistra ha portato a casa risultati pesanti in città come Genova e Ravenna, mentre in altri capoluoghi si è dovuto tornare alle urne.

A Matera ha vinto Antonio Nicoletti, ingegnere con una lunga esperienza nella gestione pubblica e nella promozione culturale, già direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019. A Taranto il nuovo sindaco è Piero Bitetti, ex ufficiale della Marina ed esponente del centrosinistra con una carriera consolidata nel consiglio comunale. A Nuoro si è imposto Emiliano Fenu, commercialista e deputato del Movimento 5 Stelle, sostenuto da una coalizione ampia di centrosinistra.

Elezioni a Matera: Nicoletti vince al ballottaggio

Al primo turno delle comunali, a Matera nessun candidato ha superato il 50% dei voti, determinando quindi il ricorso al ballottaggio. Il consigliere regionale Roberto Cifarelli, sostenuto da un’ampia coalizione civica di centro-sinistra, è risultato in testa con il 43,52% delle preferenze. A seguire Antonio Nicoletti, candidato unitario del centro-destra, ha ottenuto il 36,98%.

Al ballottaggio dell’8-9 giugno, Matera ha visto una sfida diretta tra i due. L’esito finale ha premiato Nicoletti: il candidato del centrodestra è stato eletto sindaco con il 51,31% dei voti, superando di misura Cifarelli fermo al 48,69%.

Per la Città dei Sassi si tratta di un cambio di colore politico dopo 18 anni, poiché il centrodestra riconquista la guida del Comune che mancava dal 2007. L’affluenza al secondo turno a Matera è risultata pari al 56,9%, in flessione di circa 8 punti rispetto al primo turno.

Antonio Nicoletti ha 51 anni, è un ingegnere con un dottorato in pianificazione urbana, abituato più alla gestione operativa che al microfono. Ha diretto l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019, portandosi dietro una certa reputazione per rigore tecnico e capacità di trattare con enti pubblici e fondazioni.

Candidato Voti 2° turno % 2° turno Voti 1° turno % 1° turno Seggi Antonio Nicoletti 13.905 51,31 11.832 36,98 11 Roberto Cifarelli 13.196 48,69 13.825 43,52 17

Elezioni a Taranto: Bitetti nuovo sindaco

Anche a Taranto nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta al primo turno, rendendo necessario il ballottaggio. Piero Bitetti, esponente civico vicino al centrosinistra (supportato da Partito Democratico, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra, Demos e liste civiche locali), si è piazzato al primo posto con il 37,39% dei voti. Francesco “Checco” Tacente, avvocato civico sostenuto da una coalizione di centrodestra “atipica”, ha raccolto il 26,14% al primo turno.

Il ballottaggio di ieri si è concluso con la netta affermazione di Bitetti: il candidato del centrosinistra ha vinto con il 54,66% dei voti, contro il 45,34% raccolto da Tacente. Bitetti diventa così il nuovo sindaco, confermando per la nona volta consecutiva dal 1993 la guida della città dei Due Mari a una amministrazione di centrosinistra o civica affine. L’affluenza al ballottaggio è calata ulteriormente, fermandosi a circa il 47%.

Piero Bitetti è un politico con una lunga carriera amministrativa. Ex ufficiale della Marina Militare, ha servito come consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale di Taranto. È stato assessore alle politiche del lavoro e alla protezione civile.

Candidato Voti 2° turno % 2° turno Voti 1° turno % 1° turno Seggi Pietro Bitetti 39.512 54,66 32.675 37,39 20 Francesco Tacente 32.775 45,34 22.587 26,14 9

Nuoro: Emiliano Fenu eletto al primo turno

A differenza di Taranto e Matera, Nuoro ha votato solo in una data unica (8 e 9 giugno 2025) poiché in Sardegna il turno amministrativo è stato posticipato di due settimane rispetto al resto d’Italia.

Nel capoluogo barbaricino la competizione si è conclusa al primo turno con una vittoria netta del candidato del cosiddetto “campo largo” di centrosinistra. Emiliano Fenu, parlamentare M5S sostenuto da un’alleanza tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e altre liste progressiste, è stato eletto sindaco con 62,95% dei voti validi. Fenu ha staccato ampiamente il principale sfidante Giuseppe Luigi Cucca, fermo a 25,91%. Più distanti gli altri due candidati: Lisetta Bidoni con 8,94% e Domenico “Noto Pannella” Mele con 2,20%. L’affluenza alle urne a Nuoro è stata pari al 62%degli aventi diritto.

Emiliano Fenu, classe 1977, è un commercialista e deputato del Movimento 5 Stelle. Originario di Siniscola e residente a Nuoro, ha lavorato a stretto contatto con le piccole e medie imprese del territorio.