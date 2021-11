Bitrix24: soluzione tutto-in-uno per la crescita del tuo business

Un ufficio virtuale che consente alle aziende e ai suoi dipendenti di lavorare, collaborare e comunicare in maniera snella, facile ed efficiente, senza rimanere ancorati alla sede fisica, oggi è possibile. Si tratta di una soluzione tutto in uno, fluida e flessibile, che si è concretizzata grazie a Bitrix24. Come? Con un software ad hoc che permette a tutto il personale di lavorare in maniera produttiva, serena e sicura, pur non condividendo scrivanie e postazioni fisse nello stesso ambiente.

Con Bitrix24 ogni azienda ha a disposizione un’unica piattaforma attraverso la quale può gestire qualsiasi aspetto del lavoro. Lavorare a casa o in sede non fa più differenza, l’azienda resta unita ed il business cresce.

CRM, come rimanere in contatto con i clienti

Restare sempre in contatto con i propri clienti, in modo strategico, preciso e continuativo, è essenziale per il business aziendale. Ecco perché è necessario un CRM che si occupi di gestire le comunicazioni con l’esterno. Il CRM di Bitrix24 è completo e facile da usare.

Il sistema è dotato di soluzioni automatizzate che consentono, infatti, di rendere più snella e semplice la gestione delle relazioni con i clienti, dalle vendite alla ricerca di nuovi contatti, passando per l’archiviazione e la gestione dei dati. Il tutto all’insegna di una customer experience ottimale e di una comunicazione omnicanale, da scegliere in base alle esigenze dell’azienda: si possono impostare messaggi automatici da inviare tramite social o il sito web, ma anche e-mail o notifiche push.

Gestione dei progetti, come farlo in maniera efficace

Tramite Bitrix24, i dipendenti dell’azienda possono lavorare a distanza, sia per quanto riguarda la collaborazione interna, che le attività legate alla produzione creativa. Con ben 35 strumenti per lavorare in sintonia e nel pieno dell’efficienza, il software permette di scambiarsi tutte le informazioni utili per portare a termine i progetti.

Ogni nuovo progetto, infatti, ha uno spazio virtuale di lavoro sul quale è possibile impostare gli incarichi e le scadenze, tenere traccia di file, discussioni e attività. Così, ogni azione non si perde, ma resta visibile a tutti i partecipanti, può essere quindi monitorata, supervisionata e gestita in maniera funzionale.

Collaborazione a portata di click

Come avviene per il lavoro, con Bitrix24 anche la comunicazione tra impiegati è gestita in modo fluido e veloce grazie a un’unica interfaccia che riunisce app e strumenti utili. In questo modo il dipendente ha tutte le conversazioni a portata di click e non corre il rischio di perdersi qualcosa.

Il software, infatti, riunisce tutti i tipi di chat, da quelle pubbliche a quelle private, dalle singole a quelle di gruppo. Accorpa, inoltre, le videochiamate permettendo conversazioni di gruppo fino ad un massimo di 48 partecipanti, utili per effettuare riunioni e call di confronto. Infine, si aggiungono i calendari, tutti sincronizzati tra loro così da avere davanti agli occhi il giusto match tra eventi pubblici e privati, con consegne e scadenze.

Social, tutto sotto controllo con Contact Center

Con Bitrix24 tenere sotto controllo tutti i profili social aziendali diventa un gioco da ragazzi. Non c’è più bisogno di fare salti da funambolo tra Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber e tutte le altre piattaforme perché grazie a un’unica dashboard, chiamata Contact Center, si può tenere tutto sotto controllo monitorando le attività dei clienti. Le interazioni sono tracciate, i dati di marketing raccolti automaticamente e a disposizione per essere analizzati, le risposte a messaggi e commenti di facile accesso.

Siti web, semplici e immediati

L’universo di Bitrix24 è dotato anche di un website builder molto intuitivo che permette di creare siti web, pagine di destinazione e negozi online in modo veramente veloce e funzionale. Grazie a dei modelli predefiniti che si adattano a esigenze e richieste stilistiche diverse, creare un nuovo prodotto richiede meno di 30 minuti senza rinunciare all’attrattività visiva, all’efficienza e all’integrazione con gli altri prodotti.