Opzione donna, proroga per la pensione anticipata: i requisiti per il 2021

Opzione donna, la misura di trattamento pensionistico anticipato concesso alle lavoratrici, è stata prorogata attravero la legge di bilancio del 2021. Con il messaggio del 19 gennaio 2021, il numero 217, l’Inps ha chiarito chi può accedere alla pensione anticipata e quali sono le date di scadenza per farne richiesta per categorie specifiche, come le iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle lavoratrici del settore della scuola.

La proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per poter accedere al trattamento Opzione donna è prevista dall’art. 1, comma 336, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Opzione donna: quali sono i requisiti per accedere alla pensione anticipata

La norma estende la possibilità di usufruire di Opzione donna per tutte le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2020, in base alle regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 30 aprile 1997.

Anzianità contributiva minima di 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti. Per tale requisito è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo a favore dell’assicurata.

minima di 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti. Per tale requisito è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo a favore dell’assicurata. Età anagrafica minima di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 anni per le lavoratrici autonome. Opzione donna è stata estesa dunque alle nate fino a dicembre 1962 e fino a dicembre 1961 in base alla tipologia di incarico.

minima di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e di 59 anni per le lavoratrici autonome. Opzione donna è stata estesa dunque alle nate fino a dicembre 1962 e fino a dicembre 1961 in base alla tipologia di incarico. Certificazione di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è prevista invece la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Opzione donna: quali sono le nuove date per accedere alla pensione anticipata

La prima decorrenza per chi è in possesso di tali requisiti entro il 31 dicembre 2020 è quella del 1 febbraio 2021 se la pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive di questa, e del 2 gennaio 2021 se è a carico delle forme esclusive della Ago.

Per le lavoratrici del settore della scuola e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il trattamento pensionistico anticipato può essere conseguito dal 1 settembre 2021 e dal 1 novembre 2021.

La domanda per accedere al trattamento pensionistico anticipato di Opzione donna può essere presentata all’Inps in forma digitale accadendo al sito nella sezione dedicata, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali. In alternativa è possibile chiamare l’Istituto attraverso il numero 803 164, gratuito da rete fissa, o 06 164 164 da rete mobile, o rivolgersi agli enti di patronato e agli intermediari.