Pensioni, Quota 100 e Reddito di cittadinanza: novità alla Camera. Cosa cambia

Prosegue l’iter parlamentare del ‘decretone’ su Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Il testo è giunto alla Camera dopo che sono terminati i lavori in Commissione. L’approvazione è prevista entro giovedì 21 marzo, sarà poi necessario un breve passaggio al Senato per l’approvazione definitiva. Si tratta in entrambi i casi di votazioni su cui, con ogni probabilità, il Governo metterà la fiducia, per cui il testo passerà senza ulteriori modifiche.

Ecco dunque come si configura il provvedimento alla luce delle modifiche approvate:

Reddito di cittadinanza

Disabili gravi: accesso agevolato alla pensione di cittadinanza (se c’è un familiare con disabilità grave, può avere meno di 67 anni), paletti meno rigidi i materia di patrimonio mobiliare e scala di equivalenza più favorevole, per cui il RdC sarà un po’ più alto, circa 50 euro al mese.

Working poor, ovvero di coloro che, pur lavorando, hanno un reddito inferiore a quello previsto per il RdC. In questo caso, non solo è possibile l’integrazione (fino ai 780 euro al mese) che era già riconosciuta, ma è anche stabilito l’accesso alle misure collegato al RdC, quindi al patto per il lavoro (che consentirà di ricevere proposte di lavoro migliorative).

Norme anti furbetti. Stretta sui genitori single (devono presentare entrambi l’ISEE anche se non sono sposati né conviventi) e niente sussidio per chi possiede immobili all’estero.

Navigator: saranno 3mila (non più 6mila) ma, dal 2021, sono previste altre 4.600 assunzioni per stabilizzare i precari.

Pensione di cittadinanza

Oltre che su RdC Card, la PdC potrà essere versata tramite accredito sul conto corrente o postale o pagata in contanti allo sportello nel caso in cui la somma sia inferiore ai mille euro. Si tratta di una novità rilevante: l’erogazione in contanti rende difficile il controllo sulla spesa per cui, di fatto, la pensione di cittadinanza si sottrae alle regole di fruizione del sussidio (in base alle quali, ad esempio, bisogna spendere l’intera somma entro il mese e si possono ritirare in contanti solo 100 euro al mese.

Pensioni

Eliminato il tetto dei 45 anni di età per il riscatto agevolato della laurea, che quindi è possibile per tutti. L’importante è che non ci siano versamenti contributivi anteriori al 1996, in modo che anche con il riscatto l’intera pensione venga calcolata con il sistema contributivo.

Eliminati anche i tre mesi di finestra per la pensione anticipata con 41 anni di contributi dei lavoratori con mansioni gravose (si tratta in pratica della pensione precoci riferita però in particolare a coloro che svolgono mansioni gravose).

Per gli Statali che vanno in pensione (con la quota 100, o utilizzando qualsiasi altra forma di pensionamento), si alza a 45mila l’anticipo del TFS (trattamento di fin servizio, in pratica la liquidazione dei dipendenti pubblici).

Gli emendamenti bocciati

Tra gli emendamenti esclusi, segnaliamo invece le proposte di modifica che prevedevano una nuova salvaguardia esodati, che dunque è stata respinta. In realtà si trattava di una proposta che consentiva a circa 1.300 esodati di versare fino a otto anni di contribuzione figurativa per accedere alla pensione.

Nulla di fatto neppure per l’estensione della platea degli iscritti INPGI ai comunicatori aziendali e agli uffici stampa.

Sono state respinte, infine, anche le proposte che miravano ad allargare gli incentivi previsti per le aziende che assumono titolari di RdC: il beneficio si applicherà solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato e non di trasformazioni di contratto.