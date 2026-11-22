Andare in pensione senza 20 anni di contributi? Ecco quali congedi e requisiti contano davvero e quando bastano appena 15 anni

ANSA Pensione di vecchiaia, come recuperare gli anni mancanti.

Andare in pensione di vecchiaia senza 20 anni di contributi è possibile, ma occorre rispettare parametri stringenti.

Le interruzioni della carriera dovute alla maternità, alla disoccupazione o all’assistenza a un familiare con disabilità possono infatti essere recuperate, almeno in parte, grazie ai contributi figurativi riconosciuti dall’Inps. E non solo.

Pensione di vecchiaia, i requisiti

Ma attenzione: non tutti i periodi di assenza dal lavoro hanno lo stesso trattamento previdenziale. Se la NASpI e il congedo straordinario retribuito per assistere un familiare disabile consentono di maturare contributi utili, il congedo non retribuito per gravi motivi familiari non viene invece conteggiato automaticamente.

Per chi non riesce comunque a raggiungere i 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia esistono altre possibilità, dai versamenti volontari alle deroghe della riforma Amato, che in determinate circostanze consentono di andare in pensione con 15 anni di contributi appena.

Nel 2026 la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi, equivalenti a 1.040 settimane per i lavoratori dipendenti.

Il requisito anagrafico è destinato ad aumentare per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. La legge di Bilancio 2026 ha distribuito l’incremento su due anni, con l’applicazione delle nuove soglie da parte dell’Inps attraverso la circolare n. 28 del 16 marzo 2026.

Le età previste sono quindi:

2026 – 67 anni;

2027 – 67 anni e 1 mese;

2028 – 67 anni e 3 mesi.

Resta invece invariato il requisito contributivo di 20 anni. La stessa legge prevede l’esclusione dall’aumento, a determinate condizioni, per alcuni lavoratori impegnati in mansioni gravose o usuranti. Per queste categorie sono comunque richiesti almeno 30 anni di contributi.

C’è poi una condizione aggiuntiva per chi ha iniziato a versare contributi esclusivamente dal 1° gennaio 1996: l’importo della pensione maturata deve essere almeno pari all’assegno sociale.

I contributi figurativi

I contributi figurativi sono accrediti riconosciuti dall’Inps per determinati periodi durante i quali il lavoratore non percepisce una normale retribuzione. Non richiedono versamenti da parte dell’interessato né del datore di lavoro e, ai fini della pensione di vecchiaia, possono essere utilizzati per raggiungere il requisito dei 20 anni. Tra le situazioni più frequenti: disoccupazione indennizzata, maternità e alcuni periodi di assistenza a familiari con disabilità.

NASpI

Per quanto riguarda la NASpI , l’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015 riconosce contributi figurativi per i periodi durante i quali viene corrisposta l’indennità di disoccupazione. Gli accrediti sono commisurati alla media delle retribuzioni degli ultimi due anni e riguardano esclusivamente i mesi effettivamente indennizzati. Il riconoscimento avviene automaticamente da parte dell’INPS, senza che il lavoratore debba presentare una specifica domanda.

Maternità

C’è poi il capitolo maternità: quando il congedo viene fruito durante un rapporto di lavoro, il periodo è già coperto da contribuzione figurativa. Il problema può presentarsi quando la gravidanza e il parto arrivano in un momento in cui la donna non sta lavorando. L’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 consente di accreditare il periodo di congedo obbligatorio di maternità, pari a cinque mesi per ogni figlio, anche quando non coincide con un rapporto di lavoro. Per ottenere il riconoscimento occorre presentare domanda all’Inps e avere almeno cinque anni di contributi versati durante periodi di effettiva attività lavorativa. L’Istituto riconosce inoltre il beneficio a chi risultava iscritto in servizio il 27 aprile 2001, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 504, della legge n. 244/2007.

Congedo per assistere un familiare disabile

Il caso del congedo straordinario retribuito, previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, consente di assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104. Il diritto spetta innanzitutto al coniuge convivente. In sua mancanza, oppure in presenza di patologie invalidanti, può essere riconosciuto ai genitori, poi a un figlio convivente e, a seguire, agli altri familiari conviventi secondo l’ordine stabilito dalla legge. La durata massima è di due anni per ciascuna persona assistita nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il comma 5-ter riconosce un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e prevede la copertura del periodo attraverso contributi figurativi.

Diverso è il caso del congedo per gravi motivi familiari, disciplinato dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Questo istituto non è retribuito e la normativa esclude espressamente il periodo dal calcolo previdenziale. Per renderli utili ai fini della pensione occorre provvedere a proprie spese, attraverso il riscatto oppure mediante versamenti calcolati secondo le regole della contribuzione volontaria.

Versamenti volontari

Chi non raggiunge i 20 anni può valutare la possibilità di versare contributi volontari per completare la propria posizione previdenziale. L’autorizzazione dell’Inps può essere richiesta da chi ha almeno cinque anni di contribuzione effettiva in qualunque epoca oppure almeno tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda. I versamenti volontari consentono di coprire i periodi senza lavoro e possono riguardare anche il semestre precedente la richiesta, oltre a proseguire fino al raggiungimento del requisito contributivo.

Pensione con 15 anni di contributi

Esiste infine una possibilità che può cambiare completamente i calcoli di chi si trova lontano dai 20 anni: le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503/1992, conosciuto come riforma Amato. In presenza di determinate condizioni, queste disposizioni consentono ancora oggi di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, pari a 780 settimane. Le deroghe sono tre: