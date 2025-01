Pensioni gennaio 2025: pagamenti posticipati al 3 gennaio. Nuovo calendario e aumenti minimi. Prime date di pagamento in arrivo oggi per i beneficiari

Pensioni, il calendario dell'Inps di gennaio 2025

Gennaio è finalmente arrivato, e con lui anche l’atteso pagamento delle pensioni. Ma quest’anno non tutte le date sono uguali: il 3 gennaio non solo segna l’inizio del nuovo anno, ma rappresenta anche l’avvio ufficiale delle erogazioni per i pensionati italiani, che finalmente potranno incassare i loro pagamenti. Quest’anno c’è una piccola novità: a causa dei giorni festivi, il calendario dei pagamenti slitta di un giorno rispetto alla tradizionale programmazione.

Infatti, quest’anno il primo giorno bancabile è stato il 2 gennaio, essendo l’1 gennaio festivo. Di conseguenza, il pagamento delle pensioni è stato posticipato al 3 gennaio, anziché al 2 come di consueto. Quindi, se sei abituato a ricevere l’accredito nei primi giorni del mese, dovrai aspettare qualche ora in più.

Quando arriva la pensione? Il calendario dei pagamenti di gennaio 2025

Il pagamento delle pensioni (che questo mese potrà avere anche delle trattenute) per chi riscuote presso gli uffici postali segue un preciso schema, che varia in base alla lettera iniziale del cognome. Ecco il calendario diramato dall’Inps:

Mercoledì 3 gennaio: per chi ha un cognome che inizia con le lettere dalla A alla C

Giovedì 4 gennaio: se il cognome inizia con D, E, F, G, H, I, L, M, N o K

Venerdì 5 gennaio: per chi ha il cognome che va dalla L alla O

Lunedì 8 gennaio: se il cognome va dalla P alla R

Martedì 9 gennaio: infine, chi ha un cognome dalla S alla Z

Se sei tra i pensionati che preferiscono ricevere l’accredito diretto sul proprio conto corrente, non dovrai preoccuparti di questi dettagli. L’importo sarà già disponibile dal 3 gennaio 2025, sia che si tratti di conti BancoPosta, carte Postepay Evolution o libretti postali.

2025, un anno di novità: pensioni e misure per i lavoratori

L’anno che si apre porta con sé alcune novità importanti per i pensionati. Le pensioni minime subiranno un adeguamento impercettibile, passando da 614,77 euro a 617,90 euro. Per non parlare delle misure di flessibilità in uscita, come la Quota 103, l’Ape sociale e l’Opzione donna, che sono state prorogate, e la novità del rafforzamento del bonus Maroni per chi decide di restare al lavoro.

Inoltre, un cambiamento che farà parlare molto riguarda il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare, una possibilità che consentirà a chi rientra nel sistema contributivo di raggiungere un assegno pensionistico fino a tre volte il minimo, con la possibilità di anticipare il pensionamento a 64 anni.

Assegno Unico, Assegno di Inclusione e Naspi: le novità e le date di pagamento

Gennaio 2025 porta con sé alcune modifiche nei pagamenti di Assegno Unico, Assegno di Inclusione e Naspi. Per l’Assegno Unico, i pagamenti avverranno il 17, 18 e 19 gennaio per chi non ha visto modifiche nell’importo, mentre chi riceve l’Assegno per la prima volta o con importi aggiornati vedrà l’erogazione alla fine del mese.

Un’importante novità riguarda il rinnovo automatico per chi già percepisce l’Assegno e la necessità di aggiornare l’Isee entro il 28 febbraio per evitare il calcolo sull’importo minimo. L’Assegno di Inclusione, invece, vedrà il primo pagamento il 15 gennaio, con una ricarica a partire dal 27 gennaio per i già beneficiari.

L’Isee massimo salirà a 10.140 euro per le famiglie, e a 8.190 euro per quelle con anziani o disabili. Per quanto riguarda la Naspi, l’erogazione partirà dal 13 gennaio, con la modifica che limita l’accesso ai disoccupati che abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno.