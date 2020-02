INPS, doppio assegno per un pensionato su quattro 

Una fotografia in chiaroscuro dove non mancano paradossi e criticità quella che viene fuori dai dati 2018 raccolti dal Casellario Centrale dei pensionati INPS ed elaborati dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali nel Settimo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano.

DOPPIO ASSEGNO PER 1 PENSIONATO SU QUATTRO – Numeri alla mano, infatti, nel 2018 il 67,2% dei pensionati percepisce 1 prestazione, il 24,8% dei pensionati percepisce 2 prestazioni, il 6,7% 3 prestazioni e l’1,3% addirittura 4 o più prestazioni.

Il rapporto arriva proprio nei giorni in cui il Governo ha avviato il confronto con i sindacati per l’annunciata riforma delle pensioni, che, nelle intenzioni degli attori, coinvolti, vuole essere strutturale e soprattutto sostenibile mentre, al contempo, sono al vaglio diverse opzioni nessuna delle quali ancora definita per superare Quota 100 dopo la sua fase sperimentale che si concluderà alla fine del 2021. Ma non è escluso che lo stop arrivi prima.



CORRE SPESA ASSISTENZIALE – Mentre la spesa pensionistica è sotto controllo (225,5 miliardi nel 2018) appare “sempre più insostenibile” il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale che si attesta a 105,6 miliardi di euro nel 2018, (+4,3% annuo dal 2008) ed in aumento verso quota 110 miliardi nel 2019.

Nel 2018, l’insieme delle sole prestazioni assistenziali (prestazioni per invalidi civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali e pensioni di guerra) totalmente a carico della fiscalità generale ha riguardato 4.121.039 soggetti, 38.163 in più rispetto allo scorso anno, per un costo complessivo di 22,350 miliardi, importo in costante aumento nel corso degli ultimi 8 anni. I beneficiari di prestazioni totalmente o parzialmente assistite sono 7.889.693, vale a dire il 49,3% dei pensionati totali.