Pensione, gli 11 modi per lasciare il lavoro prima

Andare in pensione vi sembra un lontano miraggio? Forse non sapete che per ritirarvi dal lavoro esistono canali diversi che vi permettono, a determinate condizioni, di. Anche per il biennio 2021-2022 il requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia resta invariato , il che riflette il fatto che, per ora, la speranza di vita non è cresciuta. Ma ci sono alcune “scorciatoie” che potreste percorrere per raggiungere prima la pensione. Ecco quali.