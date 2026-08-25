Il cantiere della Manovra è ormai a pieno regime. Non poteva mancare il capitolo più complesso per il bilancio della nazione: la gestione del sistema previdenziale. Le stime di finanza pubblica e la necessità di rispettare i vincoli europei impongono una revisione profonda dei meccanismi di flessibilità in uscita.

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L'idea di una quota basata sul raggiungimento di quota 104, numero ottenuto dalla somma dell'età del cittadino e gli anni di contributi versati, era stata prospettata come uno strumento per superare gradualmente le vecchie forme di anticipazione previdenziale. Tuttavia, le proiezioni e i costi finanziari emersi dai dossier tecnici hanno mostrato la scarsa sostenibilità e l'inutilità pratica della misura.

A scoraggiare l'adozione di Quota 104 concorrono due fattori decisivi: l'impatto economico elevato per i saldi di finanza pubblica e la forte resistenza dei lavoratori. L'innalzamento dell'età minima per le quote a 63 anni, unito alle penalizzazioni sull'assegno determinate dal ricalcolo contributivo o dall'allungamento delle finestre mobili, renderebbe il canale poco conveniente, non solo per la spesa pensionistica dell'Inps, ma anche per le parti sociali.

Chi può andare in pensione anticipata a 64 anni

Con il tramonto di Quota 104, l'attenzione delle trattative si è spostata sulla pensione anticipata a 64 anni e sugli adeguamenti previsti per l'aspettativa di vita. A differenza di quanto erroneamente ipotizzato da alcune ricostruzioni, l'intenzione del governo non è quella di eliminare la soglia anagrafica dei 64 anni per chi si trova nel sistema contributivo puro, ma piuttosto di definire diversamente l'accesso a questo canale rendendolo sostenibile per i conti pubblici.

A confermare la linea di prudenza dell'esecutivo è stato lo stesso sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, sottolineando come l'obiettivo primario rimanga quello di garantire flessibilità senza compromettere la tenuta del sistema:

Stiamo lavorando per trovare soluzioni che diano risposte concrete ai lavoratori, senza creare squilibri di bilancio ma valorizzando i percorsi contributivi effettivi

Il confronto si concentra sui meccanismi della pensione a 64 anni e sui criteri di accesso. La questione sul tavolo riguarda due aspetti:

da un lato c'è l'importo minimo di contribuzioni necessarie per poter accedere al trattamento pensionistico, fissato come multiplo dell'assegno sociale;

dall'altro, la gestione degli scatti automatici che rischiano di far salire ulteriormente l'età di vecchiaia ordinaria dagli attuali 67 anni.

La discussione in corso punta proprio a valutare la neutralizzazione degli scatti automatici, per evitare che l'accesso al pensionamento ordinario oltre la soglia dei 67 anni si ritardi ulteriormente per chi ha carriere contributive continuative.

Le alternative sul tavolo: proroghe e correttivi

L'architettura previdenziale della prossima legge di Bilancio dovrebbe fondarsi su una combinazione di conferme e aggiustamenti mirati. In questo quadro generale si inseriscono le regole sul pensionamento anticipato ordinario che regolano i requisiti di contribuzione slegati dall'età anagrafica.

Tra le opzioni al vaglio vi sono: