Manovra, verso il superamento di Quota 104: il Governo punta sui 67 anni per le pensioni

L'Esecutivo revisiona l'uscita da lavoro nella finanziaria, ipotesi su quali saranno i nuovi i canali d'anticipo e quelli della vecchiaia ordinaria.

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

3 min di lettura

Manovra, verso il superamento di Quota 104: il Governo punta sui 67 anni per le pensioni
Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il cantiere della Manovra è ormai a pieno regime. Non poteva mancare il capitolo più complesso per il bilancio della nazione: la gestione del sistema previdenziale. Le stime di finanza pubblica e la necessità di rispettare i vincoli europei impongono una revisione profonda dei meccanismi di flessibilità in uscita.

In questo scenario, l’ipotesi di introdurre Quota 104 appare sempre meno realistica, lasciando spazio a un dibattito concentrato sui canali di pensionamento anticipato e sulla gestione degli scatti legati all’aspettativa di vita.

Perché Quota 104 rischia di essere accantonata

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