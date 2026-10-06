Diesel, stop allo sconto ma manca il decreto sulle accise mobili: prezzi in salita

Senza il decreto attuativo dei ministeri salta il meccanismo di compensazione sull'Iva: un litro di gasolio aumenta di 6 centesimi

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Diesel, stop allo sconto ma manca il decreto sulle accise mobili: prezzi in salita
ANSA
Stop allo sconto ma manca il decreto sulle accise mobili.
Quali sono le accise mobili? Come funziona il decreto interministeriale? Perché il prezzo del diesel aumenta?

Il prezzo del diesel torna pieno e senza accise mobili. Fino al 5 ottobre 2026 sul diesel è stato applicato uno “sconto”, che nei mesi è progressivamente calato a zero. Si trattava del taglio dell’accisa e dell’Iva, così il prezzo finale calava di circa 6 centesimi al litro al distributore. Dal 6 ottobre sarebbe dovuto intervenire un altro meccanismo per calmierare il prezzo, ovvero il sistema delle accise mobili.

“Sarebbe dovuto”, appunto. Perché non è non è andata così: il sistema delle accise mobili non entrerà in vigore come previsto perché manca il decreto interministeriale dei ministeri dell’Ambiente e dell’Economia che serve ad attivare il nuovo meccanismo. Un ritardo che ha un impatto sulle tasche degli italiani, che troveranno al distributore il diesel a un prezzo maggiore di circa 6 centesimi al litro.

Accise mobili: manca il decreto

Sarebbe dovuto partire dal 6 ottobre il meccanismo delle accise mobili per intervenire sul prezzo del diesel, ma non sarà così. Infatti nella Gazzetta Ufficiale non è stato ancora pubblicato il decreto che serve per attivare il meccanismo. Almeno per il 6 ottobre, quindi, il prezzo del diesel torna ad aumentare.

Si è infatti concluso il periodo annunciato per il taglio delle accise (accisa + Iva) e il prezzo del gasolio alla pompa torna ad aumentare di circa 6 centesimi.

Quando partiranno le accise mobili?

Come ogni altro decreto attuativo, questo entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’assenza della pubblicazione per tutto il 5 ottobre ha portato alla mancata attuazione delle accise mobili a partire dal 6 ottobre.

Per veder applicato il meccanismo nella giornata di mercoledì 7 ottobre, quindi, il decreto interministeriale dovrebbe essere pubblicato entro il 6 ottobre. Altrimenti bisognerà attendere ancora.

Come funziona il meccanismo delle accise mobili

Le accise mobili non sono una novità del governo Meloni, sono state introdotte dalla legge finanziaria del 2007 e rese operative l’anno successivo per intervenire sul prezzo dei carburanti quando i listini internazionali aumentano vertiginosamente.

Il prezzo dei carburanti è composto da diverse voci, tra le quali anche l’Iva. Se il prezzo di benzina e diesel aumenta, aumenterà anche l’Iva che lo Stato incassa da questi. Il meccanismo delle accise mobili si attiva su questa voce: una parte delle entrate extra può essere riutilizzata per ridurre le stesse accise.

Il termine “mobile” indica proprio l’adattarsi del meccanismo al valore del petrolio. A differenza dello sconto fisso, infatti, l’Iva incassata varia a seconda del prezzo al distributore e di quanto consumano gli italiani. In questo modo lo sconto può essere persino maggiore rispetto al taglio fisso di 6 centesimi che aveva fissato il Governo fino a lunedì 5 ottobre.

Quanto costa il diesel

Il taglio del prezzo si è concluso e con questo lo sconto di 6,1 centesimi al litro. Da mezzanotte ai distributori, il prezzo del diesel è tornato a crescere.

Il costo riesce a restare contenuto, cioè vicino agli ultimi prezzi, solo grazie al price cap introdotto da diverse compagnie petrolifere. Eni ha indicato la via agli altri e dal 25 settembre ha annunciato un tetto massimo al prezzo pari a:

  • 2,19 euro al litro per il gasolio;
  • 1,99 euro al litro per la benzina.

Il prezzo del diesel era già influenzato dal taglio delle accise, ma ora tornerà a crescere.

Accise Diesel IVA