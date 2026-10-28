Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Torna il taglio delle accise di 4,9 centesimi al litro.

Torna il taglio delle accise sul gasolio. Con un decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati reintrodotti sconti dal 28 ottobre al 7 novembre.

Lo sconto è di 4 centesimi al litro, un terzo rispetto a quello della scorsa primavera. Il costo dell’operazione è di 38,7 milioni di euro, coperto con il maggior gettito IVA incassato a settembre. È l’entrata in vigore del meccanismo delle “accise mobili”, ovvero quando l’extra gettito sui rincari viene usato per finanziare lo sconto.

Si tratta di uno sconto ridotto rispetto al passato, ma che arriva in un momento nel quale il prezzo del diesel resta elevato da molto tempo (dal 6 ottobre quando l’ultimo sconto si era concluso senza altri interventi).

Sconto sul gasolio grazie alle accise mobili

Il meccanismo delle accise mobili entra in funzione e, grazie al maggior gettito IVA incassato a settembre, torna uno sconto sul gasolio. Dal 28 ottobre al 7 novembre torna il taglio delle accise sul gasolio che porta l’aliquota a 632,90 euro per 1.000 litri.

Lo sconto così si configura in 4 centesimi di euro al litro, un terzo di quello garantito durante la primavera.

Il prezzo dei carburanti

La notizia del taglio delle accise arriva quasi a sorpresa nella mattinata di mercoledì 28 ottobre, dopo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’applicazione del meccanismo delle accise mobili è avvenuta soltanto nella giornata di martedì 27 ottobre.

Nella mattinata, mentre si registrava un lieve calo dei prezzi medi della benzina, il gasolio è però rimasto stabile. Nessuno sembrava avere ancora applicato il taglio delle accise sul gasolio di 4 centesimi.

In base ai dati della Staffetta Quotidiana, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a:

2,015 euro per la benzina (-2 millesimi rispetto a ieri);

2,261 euro per il gasolio (prezzo invariato);

0,779 euro per il GPL (+1 millesimo);

2,022 euro al kg per il metano (+13 millesimi).

Sulla rete autostradale, il prezzo medio è di: