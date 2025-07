È stata calcolata la differenze di prezzo tra self e servito in autostrada e città di benzina e diesel per sapere dove conviene fare il pieno

ANSA Prezzo benzina in autostrada.

Tra luglio e agosto molti italiani si mettono in viaggio in auto e il prezzo della benzina e del diesel diventa parte del budget da calcolare per la vacanza. Viaggiare in auto spesso conviene, soprattutto se il costo del carburante non supera la soglia psicologica e critica dei 2 euro al litro.

Altroconsumo ha analizzato e schematizzato il prezzo del carburante in 16 aree di servizio autostradali e in diversi distributori nel corso dei mesi. L’indagine fa emergere un generale risparmio rispetto all’estate 2024, ma con ancora molta differenza tra self e servito e, soprattutto, tra autostrada e centri urbani.

Benzina e diesel 5-7% in meno

Il costo del carburante è sceso. Rispetto al 2024, l’estate 2025 è più economica per i viaggiatori in auto, anche se non per la vacanza in sé che invece segna tutto in aumento. In vista di lunghi viaggi, però, è sempre bene valutare la differenza di prezzo tra self e servito in autostrada e non. Proprio partendo da questo, Altroconsumo ha girato l’Italia per stilare una guida su come risparmiare sul carburante. Sono state prese in esame 16 aree di servizio e distributori urbani ed è stata constatata una differenza di prezzo anche fino al 17%.

In generale, quindi:

Area di servizio autostradale % in meno al self % in meno in città Adda Nord (Milano) -11,9% -9,5% Limenella Nord (Venezia) -9,4% -6,3% Fascati Est (Roma) -14,5% -8,1% Irpinia Nord (Napoli) -10,3% -8,1%

Quanto costa fare un pieno?

Grazie all’indagine sui prezzi, Altroconsumo permette ai viaggiatori di farsi un’idea su quanto costi fare un pieno nelle diverse situazioni. Infatti, se si immagina di fare un pieno di benzina da 50 litri, il costo finale varia:

in area di servizio (Rho Sud) il costo è di 92,20 euro;

in città circa 82 euro.

Prezzi medi della benzina in città e autostrada

Il confronto tra i costi del servito e del self-service è invece utile per quell’ulteriore tentativo di risparmio o per scegliere consapevolmente la comodità, anche pagando qualche centesimo in più. Per esempio, la benzina al servito in autostrada sfiora, centra o supera la soglia dei 2 euro al litro quasi ovunque.

In media sono 20-30 centesimi in più rispetto al self, che invece si aggira tra 1,70 e 1,80 euro al litro. In alcune stazioni di servizio, la differenza arrivava anche al 17%, come a Limenella Sud.

Vuol dire che fare un pieno costa:

al servito 105,20 euro;

al self circa 87,20 euro.

La differenza si fa sentire di più. Per questo abbiamo riportato la tabella dei prezzi delle stazioni di servizio analizzate da Altroconsumo e la relativa percentuale di risparmio: