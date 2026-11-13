Aumento revisione auto, fino a quasi 90 euro nel 2027: il conto rischia di salire ancora

Dopo lo stop al decreto del 2026, il Governo apre dei listini con gli adeguamenti automatici triennali legati all'inflazione

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Aumento revisione auto, fino a quasi 90 euro nel 2027: il conto rischia di salire ancora
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Aumento revisione auto nel 2027.
Quando sarà deciso l'aumento? Quanto costa oggi la revisione auto? Che cosa prevede il Decreto Carburanti?

Molti beni e servizi sono aumentati e ora forse potrebbe toccare anche alla revisione auto. Dal 2027 il costo periodico del controllo dell’auto potrebbe salire dagli attuali 79 euro a quasi 90 euro. Non è una notizia ancora ufficiale, ma secondo Segugio.it si potrebbe andare verso un’accelerazione dell’aggiornamento delle tariffe delle revisioni auto.

Questo perché la tariffa è ferma dal 2021 e da allora il costo non è stato aggiornato nonostante siano aumentate diverse spese sostenute dalle officine, a partire da quella per l’energia e la gestione delle attrezzature. Nel 2025 era stato previsto un adeguamento di 9,18 euro sulla tariffa base, che però non ha trovato attuazione per mancanza di decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermato anche dal ministero dell’Economia. Senza il provvedimento il rincaro non è entrato in vigore, ma la questione è tornata alla Camera durante l’esame del Decreto Carburanti.

Revisione auto: ipotesi aumenti nel 2027

L’ipotesi di un nuovo aumento non piace a nessuno, ma potrebbe ormai essere dietro l’angolo. Il prezzo delle revisioni auto è fermo dal novembre 2021, quando è aumentato per adeguarsi alle maggiori spese che le officine hanno dovuto sostenere durante le fasi di crisi, prima del Covid e poi anche dell’invasione russa in Ucraina. Il periodo di incertezza è proseguito e ora, di fronte alla nuova crisi energetica, non è così difficile pensare a un aggiornamento delle tariffe.

Aggiornamento che doveva già avvenire nel 2025, con un adeguamento di 9,18 euro sulla tariffa base a partire dal 1° gennaio 2026. Questo però non è accaduto perché è mancato il decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia. Senza la firma non è mai entrato in vigore il rincaro.

Ma durante l’esame del Decreto Carburanti, la deputata Gaetana Russo ha presentato un ordine del giorno per intervenire sulle tariffe. L’ipotesi, come dicevamo, è dietro l’angolo, perché se anche il Governo non ha accolto un aumento del 15%, ha dato il via libera a un testo modificato per rivedere la procedura di aggiornamento già prevista e la valutazione di nuovi adeguamenti automatici ogni tre anni in base all’inflazione.

Come si calcola il costo?

Segugio.it fa il punto sul costo della revisione auto per capire quanto e come può cambiare tale spesa. Si parte dal prezzo attuale, ovvero 79,02 euro.

Questo prezzo comprende diverse voci:

  • 54,95 euro per il controllo tecnico;
  • 12,09 euro di IVA;
  • 10,20 euro per i diritti della Motorizzazione;
  • 1,78 euro per il pagamento tramite pagoPA.

Con l’adeguamento già previsto, quello non entrato in vigore il 1° gennaio 2026, la tariffa di base sarebbe passata da 54,95 euro a 64,13 euro. A questi poi sarebbero stati aggiunti IVA, Motorizzazione e costo del pagamento per un totale complessivo di 89,95 euro.