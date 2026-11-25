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123RF Revisione auto annuale dopo i 10 anni.

Milioni di automobilisti italiani, che sono i proprietari di uno dei parchi auto più vecchi d’Europa, possono tirare un sospiro di sollievo. Lo spettro della revisione annuale per i veicoli con più di 10 anni sembra sfumare. L’idea, lanciata dalla Commissione Europea nella primavera del 2025, non ha infatti convinto né il Consiglio dell’Unione Europea né l’Eurocamera.

Il Roadworthiness Package, il pacchetto che riscrive le regole sui controlli tecnici, è però ancora in fase di negoziazione. Il prossimo round è fissato per il 2 dicembre 2026 e dovrebbe essere quello decisivo. A cambiare però potrebbero essere le verifiche per le auto ibride.

Revisione annuale dopo i 10 anni: la proposta UE

Il 24 aprile 2025 la Commissione aveva presentato la riforma di due direttive del 2014 sui controlli tecnici periodici e su strada. Molto discussa, quanto criticata, la novità che voleva una revisione annuale per auto e furgoni con più di 10 anni.

La proposta prevedeva test annuali sulle emissioni dei furgoni, controlli dedicati ai veicoli elettrici e ai sistemi ADAS e nuove misurazioni degli inquinanti.

Dietro la decisione, il parco auto molto vecchio presente in Unione Europea. Secondo il rapporto ACEA Vehicles on European Roads di gennaio 2026, in Europa circolano 256 milioni di auto, con età media di 12,7 anni. L’Italia fa peggio, con oltre 41,3 milioni di vetture (701 auto ogni 1.000 abitanti) con età media di 13 anni.

Fattore sicurezza stradale

Anche se auto vecchia non significa maggiori incidenti, la sicurezza stradale era uno dei fattori con i quali veniva presentata la proposta di revisione annuale. Il 27 ottobre 2026 sono stati presentati i dati definitivi della Commissione e tra questi ci sono anche i numeri di morti e feriti sulle strade.

L’Unione Europea è ancora molto lontana rispetto all’obiettivo di dimezzare morti e feriti gravi entro il 2030. L’Italia per esempio ha chiuso il 2025 con 2.868 morti (-5,3%), sotto quota 3.000 morti per la prima volta dal 2021.

La revisione annuale oltre i 10 anni, secondo le stime fornite dal documento, avrebbe potuto evitare circa 74 morti e 850 feriti gravi l’anno negli 11 Stati membri che ancora non la prevedono.

Perché la proposta rischia di saltare

Al tavolo del negoziato, però, l’argomento di morti e feriti non sembra essere bastato. L’età anagrafica, si sottolinea, non coincide con la pericolosità. Al contrario incidono manutenzioni, chilometraggio e condizioni reali del mezzo.

Il 20 ottobre i negoziati hanno chiuso il riconoscimento reciproco dei certificati di revisione tra Paesi UE, le lingue dei certificati, gli obblighi di comunicazione e gran parte dell’allegato sui contenuti e metodi di controllo. Il dossier sulle revisioni annuali però resta fuori.

Nuovi controlli per veicoli elettrici

Diversa invece la questione sui veicoli elettrici. La Commissione ha proposto controlli periodici specifici per i veicoli elettrici e test sui sistemi elettronici di sicurezza, compresa l’integrità dei software rilevanti per sicurezza ed emissioni. Il Consiglio ha rivisto diversi punti per contenere costi e oneri amministrativi.

Per le auto elettriche significherebbe verificare anche i componenti ad alta tensione, mentre per le ibride il tema è più complesso perché ci sono sia motore termico che batteria da coinvolgere nei controlli. L’elenco europeo dei controlli al momento non è ancora definitivo.

Come funziona la revisione in Italia?

Fino a nuovo ordine, quindi, la revisione in Italia resta la stessa. Per un’autovettura la prima revisione va fatta entro quattro anni dalla prima immatricolazione, poi ogni due anni entro il mese corrispondente all’ultimo controllo.

Per esempio, un’auto immatricolata a maggio 2023 dovrà fare la prima revisione entro maggio 2027 e la successiva entro maggio 2029.

I controlli riguardano freni, sterzo, pneumatici, luci, telaio, carrozzeria, emissioni e dati identificativi. Rispetto ai costi, si parla di 45 euro alla Motorizzazione Civile, mentre sale a 79,02 euro per i centri privati autorizzati.

C’è però la questione del rincaro sospeso, ovvero l’aumento di 9,18 euro sulla tariffa base previsto dal 1° gennaio 2026 che, senza un emendamento, non è entrato in vigore. Nei prossimi mesi però potrebbe tornare a far discutere e il conto per una revisione sfiorerebbe così i 90 euro.