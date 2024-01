Le nuove student housing all’insegna del benessere: per gli universitari residenze sempre più aperte e inclusive

Fonte: aparto Le nuove student housing all'insegna del benessere

Il futuro delle residenze studentesche si basa su un’esperienza a 360°. Le residenze universitarie guardano al futuro, offrendo agli universitari la possibilità di vivere esperienze complete e appaganti. Ben lungi dall’essere solo strutture presso le quali affittare una camera o un posto letto, sono oggi capaci di soddisfare tutte le esigenze dei giovani talenti in cerca di stimoli e pronti a mettersi in gioco ed espandere i propri orizzonti culturali e sociali.

Tra gli student housing più moderni e all’avanguardia spiccano quelli di aparto, realtà leader del settore che è riuscita a rivoluzionare il concetto di residenza e a proporre un modello davvero vincente, investendo tutto sul benessere dei residenti, che si riflette sulla crescita personale e che favorisce lo studio, l’acquisizione di nuove competenze, l’apertura verso la multiculturalità e la diversità.

Quali sono le caratteristiche delle residenze studentesche più all’avanguardia e perché le esperienze che offrono hanno così tanto successo?

Dalla sala studio al supporto psicologico, servizi all-inclusive per un campus moderno e accogliente

Servizi all-inclusive e tanti spazi destinati alle attività di gruppo e a quelle individuali: è questa l’offerta delle residenze studentesche di ultima generazione. aparto in particolare offre appartamenti e confortevoli stanze con cucina e living room, dotate di tutto il necessario per trascorrere medi o lunghi soggiorni lontano da casa in modo davvero confortevole.

A questi irrinunciabili spazi in cui godere della propria privacy si affiancano le sale destinate alla socializzazione e allo svago, come il cinema e la game room, e quelle dedicate al benessere, come palestra, sala yoga, cortile e, in alcune strutture, campo da basket. Non mancano inoltre la lavanderia e, naturalmente, gli spazi riservati allo studio e alla concentrazione, pensati per soddisfare qualsiasi tipo di necessità. A seconda dei casi è infatti possibile usufruire di aree individuali insonorizzate, aperte ai gruppi e prenotabili per piccoli progetti e presentazioni.

Oltre a offrire numerosi spazi che i residenti possono sfruttare in piena libertà, queste residenze studentesche organizzano una vasta gamma di attività, pensate per favorire l’integrazione e la comunicazione, per creare un maggiore equilibrio all’interno della comunità studentesca e aiutare ogni individuo a sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

Infine, lo staff, sempre attento e disponibile, oltre a occuparsi dell’organizzazione interna in un’ottica di multiculturalità e inclusività, è in grado, grazie alla formazione ricevuta da Unobravo, di cogliere eventuali campanelli di allarme e disagio nei ragazzi.

L’importanza di vivere esperienze complete all’interno delle student housing

Ma perché il futuro delle residenze studentesche e universitarie è basato proprio sulla proposta di servizi e soluzioni a 360°? Il motivo è semplice: i giovani, sempre più immersi in contesti multiculturali caratterizzati da differenze e novità, sentono l’esigenza di aprirsi al confronto e di integrarsi all’interno di questi ambienti tanto stimolanti quanto variegati ed eterogenei.

Questo è reso possibile proprio dalle tante esperienze offerte – dai corsi di lingue alle sedute di yoga -, che favoriscono il contatto, il dialogo e il confronto, in modo da valorizzare la multiculturalità, le differenze religiose, etniche ecc. Tutto questo porta alla nascita di nuove amicizie, ma anche di nuove idee.

I campus diventano luoghi ricchi di stimoli e di positività che consentono a ognuno di costruire, giorno dopo giorno, la propria personalità, il proprio percorso e la propria rete sociale, lontano dalle discriminazioni, in ambienti sicuri e appaganti, con il sostegno di personale attento e competente.

Contenuto offerto da aparto